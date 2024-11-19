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Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

19 листопада 2024 р. 10:56

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Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну декілька депутатів з Київської області отримали зброю. Однак чотири з них не оформили її.

Про це Ольга Василевська-Смаглюк сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Депутати не оформили зброю

Василевська-Смаглюк повідомила, що депутати активно зверталися до поліції за зброєю, і багато хто отримував її без оформлення необхідних документів.

"Я зброю на той момент не брала. Я приїхала за зброєю десь через три місяці в Нацпол. Мене попросили "вийти" на деяких нардепів, які взяли зброю, але тепер не хочуть її оформити. Я не знаю, чим закінчилась історія з ними", — розповіла вона.

Депутатка також спростувала заяви про те, що на початку повномасштабної війни планувався переїзд парламенту через бойові дії, наголосивши, що більшість нардепів залишалися в Києві та продовжували виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, 15 листопада в Києві суд продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку

Також 14 листопада у Києві Шевченківський районний суд продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича.

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10:24 У Садового ветеранів навчають вести бізнес — відео

10:24 У Київській області відбудували міст — чому він був зруйнований

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:24 УЗ здивувала пасажирів — що не так із вартістю квитків

10:19 Стало відомо ім'я медика, який загинув через удар по Одесі

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

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