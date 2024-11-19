Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну декілька депутатів з Київської області отримали зброю. Однак чотири з них не оформили її.

Про це Ольга Василевська-Смаглюк сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Депутати не оформили зброю

Василевська-Смаглюк повідомила, що депутати активно зверталися до поліції за зброєю, і багато хто отримував її без оформлення необхідних документів.

"Я зброю на той момент не брала. Я приїхала за зброєю десь через три місяці в Нацпол. Мене попросили "вийти" на деяких нардепів, які взяли зброю, але тепер не хочуть її оформити. Я не знаю, чим закінчилась історія з ними", — розповіла вона.

Депутатка також спростувала заяви про те, що на початку повномасштабної війни планувався переїзд парламенту через бойові дії, наголосивши, що більшість нардепів залишалися в Києві та продовжували виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, 15 листопада в Києві суд продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку.

Також 14 листопада у Києві Шевченківський районний суд продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича.