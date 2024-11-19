Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину несколько депутатов из Киевской области получили оружие. Однако четыре из них не оформили его.

Об этом Ольга Василевская-Смаглюк сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 19 ноября.

Депутаты не оформили оружие

Василевская-Смаглюк сообщила, что депутаты активно обращались в полицию за оружием, и многие получали его без оформления необходимых документов.

"Я оружие на тот момент не брала. Я приехала за оружием где-то через три месяца в Нацпол. Меня попросили "выйти" на некоторых нардепов, которые взяли оружие, но теперь не хотят его оформить. Я не знаю, чем закончилась история с ними", — рассказала она.

Депутат также опровергла заявления о том, что в начале полномасштабной войны планировался переезд парламента из-за боевых действий, отметив, что большинство нардепов оставались в Киеве и продолжали выполнять свои обязанности.

Напомним, 15 ноября в Киеве суд продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко.

Также 14 ноября в Киеве Шевченковский районный суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича.