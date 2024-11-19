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Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

19 ноября 2024 г. 10:56

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Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину несколько депутатов из Киевской области получили оружие. Однако четыре из них не оформили его.

Об этом Ольга Василевская-Смаглюк сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 19 ноября.

Депутаты не оформили оружие

Василевская-Смаглюк сообщила, что депутаты активно обращались в полицию за оружием, и многие получали его без оформления необходимых документов.

"Я оружие на тот момент не брала. Я приехала за оружием где-то через три месяца в Нацпол. Меня попросили "выйти" на некоторых нардепов, которые взяли оружие, но теперь не хотят его оформить. Я не знаю, чем закончилась история с ними", — рассказала она.

Депутат также опровергла заявления о том, что в начале полномасштабной войны планировался переезд парламента из-за боевых действий, отметив, что большинство нардепов оставались в Киеве и продолжали выполнять свои обязанности.

Напомним, 15 ноября в Киеве суд продлил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко

Также 14 ноября в Киеве Шевченковский районный суд продлил действие меры пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича.

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11:15 Ливан и Хезболла согласились прекратить огонь с Израилем, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

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11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света