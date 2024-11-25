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Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

25 ноября 2024 г. 21:13

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Военнослужащие ТЦК и СП могут применять оружие для защиты своей жизни, если на них кто-нибудь нападет. Так же, как и любой гражданин Украины. Предоставлять право работникам территориальных центров комплектования стрелять через словесные оскорбления нельзя.

Об этом заявил юрист Тарас Боровский в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 25 ноября.

Имеют ли право работники ТЦК и СП стрелять

По словам Боровского, в случае нападения на военнослужащего он имеет право применять и оружие, и спецсредства для сохранения своей жизни и здоровья. Юрист отмечает, что такие же права есть у любого гражданина, на которого напали.

"Каких-то дополнительных привилегий предоставлять, я считаю, не имеет смысла. Если граждане нападают на военнослужащих с целью нанести им какие-либо повреждения, то по этому поводу есть специальная статья в Уголовном кодексе Украины. Она предусматривает более серьезное наказание, чем нападение на обычного гражданина. То есть они и так уже имеют привилегированный статус", — отметил Боровский.

Юрист также прокомментировал предложение сержанта ВСУ, заявившего, что нужно разрешить работникам ТЦК стрелять в уклонистов. Боровский убежден, что этого категорически нельзя делать.

"Закрепив такую норму, мы откроем ящик Пандоры и мы не будем знать, где начинается оскорбление и где — право на применение оружия против граждан. Поэтому я категорически как юрист против этого", — подчеркнул он.

Напомним, сержант ВСУ Андрей Соколов заявил, что нужно предоставить больше полномочий работникам ТЦК и СП. Он убежден, что им нужно дать право применять к уклонистам силу.

В Одесской области работники ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и требовали у них деньги за отсрочку от мобилизации. Один из них угрожал оружием во время обыска.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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