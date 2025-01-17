Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо Територіальних центрів комплектування припинили роботу. Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що причиною став опір генералітету.

Про це заявила народна депутатка Анна Скороход в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 17 січня.

Перевірка порушень в ТЦК

Відомо, що Скороход очолювала комісію, але зараз вона не продовжила роботу, бо генералітет проти.

"Ну бо їм не подобається, коли їм вказують на недоліки, які треба виправляти та на порушення, які треба виправляти", — зазначила нардепка.

На її думку, генералітет не хоче нести відповідальність і за великі втрати, і за ті дії, які відбуваються, і за повний безлад, і за знущання з військовослужбовців тощо.

Також Скороход раніше заявила, що військові використовують СЗЧ для переведення в бажані частини.

А адвокат Ростислав Кравець зазначив, що військові ТЦК не можуть чіпати людей.