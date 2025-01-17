Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК arrow
Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

17 січня 2025 р. 11:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо Територіальних центрів комплектування припинили роботу. Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що причиною став опір генералітету.

Про це заявила народна депутатка Анна Скороход в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 17 січня.

Перевірка порушень в ТЦК

Відомо, що Скороход очолювала комісію, але зараз вона не продовжила роботу, бо генералітет проти.

"Ну бо їм не подобається, коли їм вказують на недоліки, які треба виправляти та на порушення, які треба виправляти", — зазначила нардепка.

На її думку, генералітет не хоче нести відповідальність і за великі втрати, і за ті дії, які відбуваються, і за повний безлад, і за знущання з військовослужбовців тощо.

Також Скороход раніше заявила, що військові використовують СЗЧ для переведення в бажані частини.

А адвокат Ростислав Кравець зазначив, що військові ТЦК не можуть чіпати людей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:35 Сонячна активність на низькому рівні — магнітні бурі на сьогодні

11:27 Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

11:19 У Львові засудили чоловіків, які пограбували та вбили бабусю

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

11:35 Сонячна активність на низькому рівні — магнітні бурі на сьогодні

11:27 Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

11:19 У Львові засудили чоловіків, які пограбували та вбили бабусю

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців