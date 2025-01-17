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Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

17 января 2025 г. 11:17

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Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по Территориальным центрам комплектования прекратили работу. Народный депутат Анна Скороход объяснила, что причиной стало сопротивление генералитета.

Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 17 января.

Проверка нарушений в ТЦК

Известно, что Скороход возглавляла комиссию, но сейчас она не продолжила работу, потому что генералитет против.

"Ну потому что им не нравится, когда им указывают на недостатки, которые надо исправлять и на нарушения, которые надо исправлять", — отметила нардеп.

По ее мнению, генералитет не хочет нести ответственность и за большие потери, и за те действия, которые происходят, и за полный беспорядок, и за издевательства над военнослужащими и т.д.

Также Скороход ранее заявила, что военные используют СЗЧ для перевода в желаемые части.

А адвокат Ростислав Кравец отметил, что военные ТЦК не могут трогать людей.

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