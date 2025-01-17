Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по Территориальным центрам комплектования прекратили работу. Народный депутат Анна Скороход объяснила, что причиной стало сопротивление генералитета.

Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 17 января.

Проверка нарушений в ТЦК

Известно, что Скороход возглавляла комиссию, но сейчас она не продолжила работу, потому что генералитет против.

"Ну потому что им не нравится, когда им указывают на недостатки, которые надо исправлять и на нарушения, которые надо исправлять", — отметила нардеп.

По ее мнению, генералитет не хочет нести ответственность и за большие потери, и за те действия, которые происходят, и за полный беспорядок, и за издевательства над военнослужащими и т.д.

Также Скороход ранее заявила, что военные используют СЗЧ для перевода в желаемые части.

А адвокат Ростислав Кравец отметил, что военные ТЦК не могут трогать людей.