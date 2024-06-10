Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала тендер на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чому так сталося.

Про це експерти розповіли в ефірі Вечір.LIVE.

"Очевидно, ми можемо припустити, що ми якось можемо їх використовувати. То поясніть момент: я ходжу у 29 квартир, відкриваю все, що можна і не можна, хоча у мене є кондиціонер. А тут 620 тис. ввімкнули кондиціонер", — каже ведучий.

Далі інший співрозмовник каже, що кондиціонери вмикають для охолодження серверних.

За його словами, там повинно бути дуже холодно.

"Коли в серверну ви заходите, там максимально холодно має бути. Тобто, там не холодильник, але має бути холодно", — додав експерт.

"Це — 16-15 футбольних полів. Отакі серверні мають бути. Це десь в Ісландії", — кажуть експерти.

До слова, раніше Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що скасувала тендер на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління. Це пов'язано з тим, що компанія сама закликала українців не вмикати кондиціонери.

Нагадаємо, в Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.

Зазначимо, що Росія вивела з ладу понад половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Удари по українській енергосистемі, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими.