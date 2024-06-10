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Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

10 червня 2024 р. 21:33

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21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

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17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

Text

13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

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Національна енергетична компанія "Укренерго" скасувала тендер на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління. Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чому так сталося.

Про це експерти розповіли в ефірі Вечір.LIVE.

"Очевидно, ми можемо припустити, що ми якось можемо їх використовувати. То поясніть момент: я ходжу у 29 квартир, відкриваю все, що можна і не можна, хоча у мене є кондиціонер. А тут 620 тис. ввімкнули кондиціонер", — каже ведучий.

Далі інший співрозмовник каже, що кондиціонери вмикають для охолодження серверних. 

За його словами, там повинно бути дуже холодно.  

"Коли в серверну ви заходите, там максимально холодно має бути. Тобто, там не холодильник, але має бути холодно", — додав експерт.

"Це — 16-15 футбольних полів. Отакі серверні мають бути. Це десь в Ісландії", — кажуть експерти.

До слова, раніше Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що скасувала тендер на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління. Це пов'язано з тим, що компанія сама закликала українців не вмикати кондиціонери.

Нагадаємо, в Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.

Зазначимо, що Росія вивела з ладу понад половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Удари по українській енергосистемі, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими.

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21:33 У Китаї зробили заяву про проведення "мирної" конференції за участю України і Росії

20:41 Термін дії відстрочки — чи можливо продовжувати її онлайн

20:18 З'явилися супутникові знімки наслідків прильоту по військовому об'єкту в окупованому Криму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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