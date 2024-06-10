Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отменила тендер на закупку систем кондиционирования для нужд аппарата управления. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, почему это произошло.

Об этом эксперты рассказали в эфире Вечір.LIVE.

"Очевидно, мы можем предположить, что мы как-то можем их использовать. Так объясните момент: я хожу в 29 квартир, открываю все, что можно и нельзя, хотя у меня есть кондиционер. А здесь 620 тыс. включили кондиционер", — говорит ведущий.

Дальше другой собеседник говорит, что кондиционеры включают для охлаждения серверных.

По его словам, там должно быть очень холодно.

"Когда в серверную вы заходите, там максимально холодно должно быть. То есть там не холодильник, но должно быть холодно", — добавил эксперт.

"Это — 16-15 футбольных полей. Такие серверные должны быть. Это где-то в Исландии", — говорят эксперты.

К слову, ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что упразднила тендер на закупку систем кондиционирования для нужд аппарата управления. Это связано с тем, что компания сама призвала украинцев не включать кондиционеры.

Напомним, в Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов.

Отметим, что Россия вывела из строя более половины энергогенерирующих мощностей в Украине. Удары по украинской энергосистеме, вероятно, приведут к тому, что украинцам придется жить в холоде и тьме в течение следующей зимы.