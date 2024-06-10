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Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

10 июня 2024 г. 21:33

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

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14:08 Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отменила тендер на закупку систем кондиционирования для нужд аппарата управления. Инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, почему это произошло.

Об этом эксперты рассказали в эфире Вечір.LIVE.

"Очевидно, мы можем предположить, что мы как-то можем их использовать. Так объясните момент: я хожу в 29 квартир, открываю все, что можно и нельзя, хотя у меня есть кондиционер. А здесь 620 тыс. включили кондиционер", — говорит ведущий.

Дальше другой собеседник говорит, что кондиционеры включают для охлаждения серверных.

По его словам, там должно быть очень холодно.

"Когда в серверную вы заходите, там максимально холодно должно быть. То есть там не холодильник, но должно быть холодно", — добавил эксперт.

"Это — 16-15 футбольных полей. Такие серверные должны быть. Это где-то в Исландии", — говорят эксперты.

К слову, ранее Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что упразднила тендер на закупку систем кондиционирования для нужд аппарата управления. Это связано с тем, что компания сама призвала украинцев не включать кондиционеры.

Напомним, в Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов.

Отметим, что Россия вывела из строя более половины энергогенерирующих мощностей в Украине. Удары по украинской энергосистеме, вероятно, приведут к тому, что украинцам придется жить в холоде и тьме в течение следующей зимы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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