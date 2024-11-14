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Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

14 листопада 2024 р. 11:08

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Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв обвинуватив керівництво Української федерації гімнастики у перешкоджанні дозволу на виїзд на змагання його особистого тренера. Натомість віцепрезидентка федерації Стелла Захарова спростувала цю інформацію.

Ситуацію Захарова прокоментувала в ефірі Ранок.LIVE.

Заборона на виїзд спортсменам

За словами Захарової, для участі в заходах Федерація подає офіційні заявки в Міністерство спорту. За останній рік ніяких перешкод стосовно цього не було.

"Ні Мінспорту, ні Федерація з гімнастики ніколи не забороняли жодному тренеру та гімнасту у виїзді", — сказала вона.

Також віцепрезидентка наголосила, що держава не може фінансувати комерційні змагання, а також дотримується закону щодо призначення тренерів, прикріплених за контрактом до конкретних спортсменів.

Раніше Захарова закликала спортсменів, які мають претензії, звертатися до відповідних органів з обґрунтованими фактами.

Також ми писали, що голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується до відходу з португальської "Бенфіки".

Футболіст італійської "Роми" Артем Довбик може пропустити матчі національної команди у Лізі Націй через травму.

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10:51 Сибіга обговорив з Блінкеном дозвіл на удари по РФ — що відомо

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