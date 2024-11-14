Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев обвинил руководство Украинской федерации гимнастики в препятствовании разрешению выезда на соревнование его личного тренера. Вице-президент федерации Стелла Захарова опровергла эту информацию.

Ситуацию Захарова прокомментировала в эфире Ранок.LIVE.

Запрет на выезд спортсменам

По словам Захаровой, для участия в мероприятиях Федерация подает официальные заявки в Министерство спорта. За последний год никаких препятствий по этому поводу не было.

"Ни Минспорта, ни Федерация по гимнастике никогда не запрещали ни одному тренеру и гимнасту в выезде", — сказала она.

Также вице-президент подчеркнула, что государство не может финансировать коммерческие соревнования, а также соблюдает закон о назначении тренеров, прикрепленных по контракту к конкретным спортсменам.

Ранее Захарова призвала спортсменов, которые имеют претензии, обращаться в соответствующие органы с обоснованными фактами.

Также мы писали, что голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к уходу из португальской "Бенфики".

Футболист итальянской "Ромы" Артем Довбик может пропустить матчи национальной команды в Лиге Наций из-за травмы.