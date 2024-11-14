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У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

14 листопада 2024 р. 10:38

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Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на критику українського спортсмена Олега Верняєва щодо її корумпованості. Вона заявила, що такі звинувачення повинні мати докази.

Про це Стелла Захарова сказала в ефірі Ранок.LIVE.  

Заява Стелли Захарової

Захарова наголосила, що подібні звинувачення, які оголосив український гімнаст Олег Верняєв, повинні мати докази, в іншому випадку — це підрив репутації українського спорту. 

"Ми не будемо оцінювати слова окремого гімнаста, який концентрується на власних судженнях, і замість того, щоб сьогодні працювати в залі, займається зовсім іншими справами й завданнями. […] І мені не дуже приємно, коли окремі особистості, члени Федерації висловлюють негативні емоції", — сказала віцепрезидентка. 

Вона також закликала спортсменів, які мають претензії, звертатися до відповідних органів з обґрунтованими фактами.

Що передувало

Гімнаст Олег Верняєв 13 листопада на своїй сторінці в Instagram написав, що з 2010 року в Українській федерації гімнастики не було "корумпованішого і жахливішого" віцепрезидента, ніж Стелла Захарова. За його словами, будь-які ініціативи з боку спортсменів не розглядаються, допомога блокується, атлетам заважають виступати.

"Чемпіонат України за 6,6 мільйона для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити питання, куди пішли гроші, виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ", — написав Верняєв.

Нагадаємо, воротар національної команди Анатолій Трубін може перейти до іншого клубу.

Лівий захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко остаточно і надовго сяде на лаву запасних.

Форвард національної збірної України Артем Довбик через травму може не зіграти проти Грузії та Албанії у Лізі Націй.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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