У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова відреагувала на критику українського спортсмена Олега Верняєва щодо її корумпованості. Вона заявила, що такі звинувачення повинні мати докази.

Про це Стелла Захарова сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Заява Стелли Захарової

Захарова наголосила, що подібні звинувачення, які оголосив український гімнаст Олег Верняєв, повинні мати докази, в іншому випадку — це підрив репутації українського спорту.

"Ми не будемо оцінювати слова окремого гімнаста, який концентрується на власних судженнях, і замість того, щоб сьогодні працювати в залі, займається зовсім іншими справами й завданнями. […] І мені не дуже приємно, коли окремі особистості, члени Федерації висловлюють негативні емоції", — сказала віцепрезидентка.

Вона також закликала спортсменів, які мають претензії, звертатися до відповідних органів з обґрунтованими фактами.

Що передувало

Гімнаст Олег Верняєв 13 листопада на своїй сторінці в Instagram написав, що з 2010 року в Українській федерації гімнастики не було "корумпованішого і жахливішого" віцепрезидента, ніж Стелла Захарова. За його словами, будь-які ініціативи з боку спортсменів не розглядаються, допомога блокується, атлетам заважають виступати.

"Чемпіонат України за 6,6 мільйона для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити питання, куди пішли гроші, виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ", — написав Верняєв.

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