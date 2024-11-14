В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова отреагировала на критику украинского спортсмена Олега Верняева относительно ее коррумпированности. Она заявила, что такие обвинения должны иметь доказательства.

Об этом Стелла Захарова сказала в эфире Ранок.LIVE.

Заявление Стеллы Захаровой

Захарова подчеркнула, что подобные обвинения, оглашенные украинским гимнастом Олегом Верняевым, должны иметь доказательства, в противном случае — это подрыв репутации украинского спорта.

"Мы не будем оценивать слова отдельного гимнаста, концентрирующегося на собственных суждениях, и вместо того, чтобы сегодня работать в зале, занимается совсем другими делами и задачами. […] И мне не очень приятно, когда отдельные личности, члены Федерации выражают негативные эмоции ", — сказала вице-президент.

Она также призвала спортсменов, имеющих претензии, обращаться в соответствующие органы с обоснованными фактами.

Что предшествовало

Гимнаст Олег Верняев 13 ноября на своей странице в Instagram написал, что с 2010 года в Украинской федерации гимнастики не было более "коррумпированного и ужасного" вице-президента, чем Стелла Захарова. По его словам, какие-либо инициативы со стороны спортсменов не рассматриваются, помощь блокируется, атлетам мешают выступать.

"Чемпионат Украины за 6,6 миллиона для примерно 50 спортсменов, при этом без участия олимпийцев, это типа нормально. А когда СМИ начинают задавать вопросы, куда пошли деньги, оказывается, виноват я, будто купил СМИ", — написал Верняев.

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