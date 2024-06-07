Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті arrow
Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

07 червня 2024 р. 20:40

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

Text

19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

Text

19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

Text

17:47Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють і Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Text

11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Text

10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

Text

09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

Text

19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

Text

19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

Text

17:47 Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють і Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Text

11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Text

10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

Text

09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

В Україні всі соціальні платежі розраховані виходячи з цифри, яка значно менша ніж фактичний прожитковий мінімум. Міністерство соціальної політики, може й рахує, але не публікує реальні дані.

Про це заявив член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Вечір.LIVE.

Який реальний прожитковий мінімум в Україні

Станом на 2024 рік прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн.

За словами Пендзина, фактичний прожитковий мінімум в Україні набагато більший. 

"Виходячи із реальних цін і тарифів, які є на ринку — він може складати шість тисяч гривень на сьогодні. При тому, що в нас в бюджеті закладена цифра в три рази менша", — сказав він.

Експерт також нагадав, що всі соціальні платежі в Україні також розраховані виходячи з цифри, яка значно менша, ніж фактичний прожитковий мінімум.

"З початку активної фахи бойових дій Міністерство соціальної політики, може й рахує, але не публікує фактичний прожитковий мінімум. Хоча раніше на сайті Мінсоцполітики можна було побачити дуже цікаву цифру "фактичний прожитковий мінімум". При тому, що той, який закладався в бюджет, був завжди менший в два з половиною рази", — додав член економічного дискусійного клубу.

Пендзин наголосив, що це показує реалії українського державного управління.

"Українці люди дуже працьовиті, вони завжди намагаються щось знайти для того, щоб якимось чином владнати свій рівень життя. Але ми всі розуміємо, що в 2022 році ми всі втратили 25% реальних доходів", — підсумував він. 

Нагадаємо, майже половина українців вважає, що ситуація в українській економіці за часів президентства Володимира Зеленського сильно погіршилася. Насамперед українці це пов'язують із війною з Росією.

Раніше колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що підвищення податків в Україні тисне на підприємців. Водночас наразі понад 60% української економіки в тіні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:11 Бронювання працівників онлайн через портал "Дія" — у Мінцифри пояснили алгоритм

Text

20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

20:19 Аліменти з військових — скільки та з яких виплат можна утримати у 2024 році

20:13 Розгляд вступу України на саміті Альянсу — у НАТО дали відповідь

20:03 Нідерланди і Данія виготовлятимуть бойові машини піхоти CV90 для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:51 ТЦК не ставить на спецоблік із бронюванням — що робити військовозобов’язаному

Text

19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

19:41 В ООН назвали кількість жертв війни серед цивільного населення — статистика за травень

19:41 Путін підтвердив великі втрати окупантів на війні в Україні, — ISW

19:22 Відлітався — прикордонники під Вовчанськом знищили російський дрон ZALA

21:11 Бронювання працівників онлайн через портал "Дія" — у Мінцифри пояснили алгоритм

20:19 Аліменти з військових — скільки та з яких виплат можна утримати у 2024 році

20:13 Розгляд вступу України на саміті Альянсу — у НАТО дали відповідь

20:03 Нідерланди і Данія виготовлятимуть бойові машини піхоти CV90 для України

19:51 ТЦК не ставить на спецоблік із бронюванням — що робити військовозобов’язаному

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:41 В ООН назвали кількість жертв війни серед цивільного населення — статистика за травень

19:41 Путін підтвердив великі втрати окупантів на війні в Україні, — ISW

19:22 Відлітався — прикордонники під Вовчанськом знищили російський дрон ZALA

19:09 На Львівщині помер колишній зв’язковий УПА Василь Хомин — що про нього відомо

18:59 Без візитів в ТЦК — Кабмін вирішив питання військового обліку для українців за кордоном

Ексклюзив

07:18 Стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик в Одесі після підвищення тарифів

Ексклюзив

06:44 Український військовий розповів про жахіття перебування у тюрмах РФ

6 червня 2024
Ексклюзив

19:51 Підрив Каховської ГЕС та збитки на трильйони гривень, — велике інтерв'ю про екоцид в Україні

Ексклюзив

06:20 Міні-ТЕЦ у кожний будинок — панацея від відключень світла чи фантазія

5 червня 2024
Ексклюзив

19:05 Наскільки безпечно купатися у морі сьогодні — вплив війни на екологію в Одеському регіоні

06:40 Ціни на кольорові метали у червні — скільки коштує здати 1 кг міді в Україні

Ексклюзив

06:19 Долар по 45 уже до кінця року — чому дешевшає гривня та що впливає на курс

4 червня 2024

17:30 Питання безпеки та виживання — що думають одесити про повернення ядерного статусу Україні

12:22 Nvidia, AMD та Intel анонсували нове покоління чипів ШІ — індустрії пророкують серйозні зміни

05:42 Не лише світло — які ще комунальні послуги подорожчають в Україні найближчим часом

Text

20:40 Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

Text

19:49 Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

Text

19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

Text

17:47 Вступ України до ЄС, санкції проти Росії не працюють і Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Text

11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Text

10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

Text

09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір