Експерт назвав реальний прожитковий мінімум в Україні — він в рази більший, ніж в бюджеті

В Україні всі соціальні платежі розраховані виходячи з цифри, яка значно менша ніж фактичний прожитковий мінімум. Міністерство соціальної політики, може й рахує, але не публікує реальні дані.

Про це заявив член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері Вечір.LIVE.

Який реальний прожитковий мінімум в Україні

Станом на 2024 рік прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить – 2 920 грн.

За словами Пендзина, фактичний прожитковий мінімум в Україні набагато більший.

"Виходячи із реальних цін і тарифів, які є на ринку — він може складати шість тисяч гривень на сьогодні. При тому, що в нас в бюджеті закладена цифра в три рази менша", — сказав він.

Експерт також нагадав, що всі соціальні платежі в Україні також розраховані виходячи з цифри, яка значно менша, ніж фактичний прожитковий мінімум.

"З початку активної фахи бойових дій Міністерство соціальної політики, може й рахує, але не публікує фактичний прожитковий мінімум. Хоча раніше на сайті Мінсоцполітики можна було побачити дуже цікаву цифру "фактичний прожитковий мінімум". При тому, що той, який закладався в бюджет, був завжди менший в два з половиною рази", — додав член економічного дискусійного клубу.

Пендзин наголосив, що це показує реалії українського державного управління.

"Українці люди дуже працьовиті, вони завжди намагаються щось знайти для того, щоб якимось чином владнати свій рівень життя. Але ми всі розуміємо, що в 2022 році ми всі втратили 25% реальних доходів", — підсумував він.

Нагадаємо, майже половина українців вважає, що ситуація в українській економіці за часів президентства Володимира Зеленського сильно погіршилася. Насамперед українці це пов'язують із війною з Росією.

Раніше колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що підвищення податків в Україні тисне на підприємців. Водночас наразі понад 60% української економіки в тіні.