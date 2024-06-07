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Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

7 июня 2024 г. 20:40

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В Украине все социальные платежи рассчитаны исходя из цифры, которая значительно меньше, чем фактический прожиточный минимум. Министерство социальной политики может и считает, но не публикует реальные данные.

Об этом заявил член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Вечір.LIVE .

Какой реальный прожиточный минимум в Украине

По состоянию на 2024 год прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет – 2 920 грн.

По словам Пендзина, фактический прожиточный минимум в Украине гораздо больше.

"Исходя из реальных цен и тарифов, которые есть на рынке — он может составлять шесть тысяч гривен на сегодняшний день. При том, что у нас в бюджете заложена цифра в три раза меньше", — сказал он.

Эксперт также напомнил, что все социальные платежи в Украине также рассчитаны исходя из цифры, которая значительно меньше фактического прожиточного минимума.

"С начала активной профессии боевых действий Министерство социальной политики, может и считает, но не публикует фактический прожиточный минимум. Хотя раньше на сайте Минсоцполитики можно было увидеть очень интересную цифру "фактический прожиточный минимум". При том, что закладывавшийся в бюджет, был всегда меньше в два с половиной раза", — добавил член экономического дискуссионного клуба.

Пендзин подчеркнул, что это показывает реалии украинского государственного управления.

"Украинцы люди очень трудолюбивые, они всегда пытаются что-то найти для того, чтобы каким-то образом устроить свой уровень жизни. Но мы все понимаем, что в 2022 году мы все потеряли 25% реальных доходов", — подытожил он.

Напомним, что почти половина украинцев считает, что ситуация в украинской экономике во времена президентства Владимира Зеленского сильно ухудшилась. В первую очередь, украинцы это связывают с войной с Россией.

Ранее бывший министр социальной политики Андрей Рева заявил, что повышение налогов в Украине давит на предпринимателей . В то же время более 60% украинской экономики в тени.

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