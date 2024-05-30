Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

Підвищення податків в Україні тисне на підприємців. Водночас наразі понад 60% української економіки в тіні.

Про це заявив колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі Вечір.LIVE.

Підвищення податків для бізнесу

За словами Реви, підвищення податків лише тисне на бізнес, який і так їх сплачує. Також передбачені додаткові покарання для тих, хто ухиляється і не платить податки зі свого бізнесу. Разом з тим 60% економіки України знаходиться в тіні.

"Що зараз відбувається? Ми розуміли що таке тіньова економіка. Великий бізнес шляхом того, що робить своїх працівників підприємцями, уникає оподаткування: сплати ЄСВ у повному обсязі, сплати ПДФО і так далі", — пояснив ексміністр.

Нагадаємо, внаслідок введення нових зобов'язань для роботодавців щодо мобілізації, чоловіки масово відмовляються від офіційного працевлаштування. Це створює серйозні проблеми для білого бізнесу.

Також ми писали, що Уряд планує переглянути рівень податків, зокрема, рішення може торкнутися військового збору та податку на додану вартість. Експерти оцінили ризики та переваги відповідних змін.