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Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

30 мая 2024 г. 22:12

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22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

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21:16 Штрафы для военнообязанных женщин и тариф на свет — Просто Новини

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

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18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

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17:51 Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

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17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

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17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

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16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

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Повышение налогов в Украине оказывает давление на предпринимателей. В то же время более 60% украинской экономики находится в тени.

Об этом заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева в эфире Вечір.LIVE.

Повышение налогов для бизнеса

По словам Ревы, повышение налогов только давит на бизнес, который и так их платит. Также предусмотрены дополнительные наказания для тех, кто уклоняется и не платит налоги со своего бизнеса. Вместе с тем, 60% экономики Украины находится в тени.

"Что сейчас происходит? Мы понимали, что такое теневая экономика. Большой бизнес путем того, что делает своих работников предпринимателями, избегает налогообложения: уплаты ЕСВ в полном объеме, уплаты НДФЛ и так далее", — пояснил эксминистр.

Напомним, в результате введения новых обязательств для работодателей по мобилизации, мужчины массово отказываются от официального трудоустройства. Это создает серьезные проблемы для белого бизнеса.

Также мы писали, что правительство планирует пересмотреть уровень налогов, в частности, решение может затронуть военный сбор и налог на добавленную стоимость. Эксперты оценили риски и преимущества соответствующих изменений.

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23:29 Блинкен рассказал, сколько боеприпасов получит Украина до конца года в рамках инициативы Чехии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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