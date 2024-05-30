Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

Повышение налогов в Украине оказывает давление на предпринимателей. В то же время более 60% украинской экономики находится в тени.

Об этом заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева в эфире Вечір.LIVE.

Повышение налогов для бизнеса

По словам Ревы, повышение налогов только давит на бизнес, который и так их платит. Также предусмотрены дополнительные наказания для тех, кто уклоняется и не платит налоги со своего бизнеса. Вместе с тем, 60% экономики Украины находится в тени.

"Что сейчас происходит? Мы понимали, что такое теневая экономика. Большой бизнес путем того, что делает своих работников предпринимателями, избегает налогообложения: уплаты ЕСВ в полном объеме, уплаты НДФЛ и так далее", — пояснил эксминистр.

Напомним, в результате введения новых обязательств для работодателей по мобилизации, мужчины массово отказываются от официального трудоустройства. Это создает серьезные проблемы для белого бизнеса.

Также мы писали, что правительство планирует пересмотреть уровень налогов, в частности, решение может затронуть военный сбор и налог на добавленную стоимость. Эксперты оценили риски и преимущества соответствующих изменений.