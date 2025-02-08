Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

Цього року, як і минулого, діє три бюджетні програмні компанії, які дозволяють ветеранам та їх родинам придбати житло. Крім того, бюджетна програма грошових компенсацій має хорошу динаміку.

Про це в етері Вечір.LIVE проінформував нардеп Олексій Леонов.

Скільки ветеранів вже отримали житло

За його словами, якщо у 2023 році житлом було забезпечено майже 2000 сімей ветеранів, то у 2024 вже 4620 сімей. А на завершення річної програми очікується, що житло отримують майже 420 сімей військових ЗСУ.

"В Одесі, наприклад, минулого року від держави наші ветерани отримали 343 квартири, а також отримують додаткове фінансування саме на компенсацію покриття, точніше кредитних грошей", — сказав Леонов.

Що з програмою єОселя

Кредитна програма єОселя також набуває популярності, зазначив депутат. За його інформацією, протягом 2024 року нею скористались понад 85 тисяч сімей. І загальний обсяг виданих кредитів склав майже 146 мільярдів гривень.

Леонов вважає, що потрібно більше працювати в цьому питанні з регіонами, доносити більше інформації до ветеранів саме в громадах, невеличких містах, селах і продовжувати працювати з людьми.

Раніше ми розповідали, що ВПО продовжують надавати компенсації за знищене чи зруйноване житло. Відомо, як отримати гроші у 2025 році.

Також ми писали, що з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ, отримати житло у Києві вдалося лише кільком сім'ям переселенців. У Раді ВПО при місцевій владі знайшли пояснення проблемі.