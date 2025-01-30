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Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

30 січня 2025 р. 03:44

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

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17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

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08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

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З моменту початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну лише три багатодітні родини внутрішньопереміщених осіб змогли отримати житло у Києві. Місцева влада просто не виділяє на це гроші.

Про це в етері "Київського часу" заявила голова Ради ВПО при КМДА Ольга Алтуніна.

Чому ВПО не можуть отримати житло у столиці

За її словами, у Києві немає жодної профільної програми для забезпечення житлом переселенців. Бюджетні кошти на ці потреби не виділялися ані минулого, ані цього року.

"За всі роки війни, здається, три родини багатодітних було забезпечено житлом. Торік жодної копійки не виділено, в цьому році жодної копійки не виділено і немає жодної профільної програми, яка б стосувалася внутрішньо переміщених осіб", — зазначила Алтуніна.

Вона зазначила, що разом з колегами власними силами написали потрібну програму, ходили до різних фракцій, депутатів, структурних підрозділів Київської міської адміністрації, до різних посадовців. Але Раді ВПО відповіли, що не бачать необхідності прийняття такої профільної програми.

Раніше ми повідомляли, що в одному з областей доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine. Організатори БФ "Право на захист" працюватимуть у Сумській області.

Також деяким категоріям громадян доступна фінансова допомога у 10,8 тис. грн від благодійників. Заявки прийматимуть до 17:00 29 січня цього року.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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