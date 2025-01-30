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Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

30 января 2025 г. 3:44

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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С момента начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину только три многодетные семьи внутреннеперемещенных лиц смогли получить жилье в Киеве. Местные власти просто не выделяют на это деньги.

Об этом в эфире "Київского часу" заявила председатель Совета ВПЛ при КГГА Ольга Алтунина.

Почему ВПЛ не могут получить жилье в столице

По ее словам, в Киеве нет ни одной профильной программы по обеспечению жильем переселенцев. Бюджетные средства на эти нужды не выделялись ни в прошлом, ни в этом году.

"За все годы войны, кажется, три семьи многодетных было обеспечено жильем. В прошлом году ни копейки не выделено, в этом году ни копейки не выделено и нет ни одной профильной программы, которая бы касалась внутренне перемещенных лиц", — отметила Алтунина.

Она отметила, что вместе с коллегами собственными силами написали нужную программу, ходили к разным фракциям, депутатам, структурным подразделениям Киевской городской администрации, к разным должностным лицам. Но Совету ВПЛ ответили, что не видят необходимости принятия такой профильной программы.

Ранее мы сообщали, что в одной из областей доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Организаторы БФ "Право на защиту" будут работать в Сумской области.

Также некоторым категориям граждан доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн от благотворителей. Заявки будут принимать до 17:00 29 января этого года.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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29 января 2025
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19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

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17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

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