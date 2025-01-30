Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

С момента начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину только три многодетные семьи внутреннеперемещенных лиц смогли получить жилье в Киеве. Местные власти просто не выделяют на это деньги.

Об этом в эфире "Київского часу" заявила председатель Совета ВПЛ при КГГА Ольга Алтунина.

Почему ВПЛ не могут получить жилье в столице

По ее словам, в Киеве нет ни одной профильной программы по обеспечению жильем переселенцев. Бюджетные средства на эти нужды не выделялись ни в прошлом, ни в этом году.

"За все годы войны, кажется, три семьи многодетных было обеспечено жильем. В прошлом году ни копейки не выделено, в этом году ни копейки не выделено и нет ни одной профильной программы, которая бы касалась внутренне перемещенных лиц", — отметила Алтунина.

Она отметила, что вместе с коллегами собственными силами написали нужную программу, ходили к разным фракциям, депутатам, структурным подразделениям Киевской городской администрации, к разным должностным лицам. Но Совету ВПЛ ответили, что не видят необходимости принятия такой профильной программы.

Ранее мы сообщали, что в одной из областей доступна финпомощь от UNHCR Ukraine. Организаторы БФ "Право на защиту" будут работать в Сумской области.

Также некоторым категориям граждан доступна финансовая помощь в 10,8 тыс. грн от благотворителей. Заявки будут принимать до 17:00 29 января этого года.