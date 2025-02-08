Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

В этом году, как и в прошлом, действует три бюджетные программные компании, которые позволяют ветеранам и их семьям приобрести жилье. Кроме того, бюджетная программа денежных компенсаций имеет хорошую динамику.

Об этом в эфире Вечір.LIVE проинформировал нардеп Алексей Леонов.

Сколько ветеранов уже получили жилье

По его словам, если в 2023 году жильем было обеспечено почти 2000 семей ветеранов, то в 2024 уже 4620 семей. А в завершение годовой программы ожидается, что жилье получают почти 420 семей военных ВСУ.

"В Одессе, например, в прошлом году от государства наши ветераны получили 343 квартиры, а также получают дополнительное финансирование именно на компенсацию покрытия, точнее кредитных денег", — сказал Леонов.

Что с программой єОселя

Кредитная программа єОселя также приобретает популярность, отметил депутат. По его информации, в течение 2024 года ею воспользовались более 85 тысяч семей. И общий объем выданных кредитов составил почти 146 миллиардов гривен.

Леонов считает, что нужно больше работать в этом вопросе с регионами, доносить больше информации до ветеранов именно в общинах, небольших городах, селах и продолжать работать с людьми.

Ранее мы рассказывали, что ВПЛ продолжают предоставлять компенсации за уничтоженное или разрушенное жилье. Известно, как получить деньги в 2025 году.

Также мы писали, что с момента начала полномасштабного вторжения РФ, получить жилье в Киеве удалось лишь нескольким семьям переселенцев. В Совете ВПЛ при местной власти нашли объяснение проблеме.