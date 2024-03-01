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Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

01 березня 2024 р. 13:23

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13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

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13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Text

12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Text

12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

Text

11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Text

11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, що лише десять народних обранців подали близько 2500 тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію. Комітет наразі розглядає певні проблемні блоки. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Правки до мобілізаційного законопроєкту

За словами Камельчука, усі правки поки не докінця впорядковані й продовжують надходити у паперовому варіанті. Однак, Комітет вже розпочав розгляд, але не фактично правок, а певних проблемних блоків. 

"Комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів. Назвемо це таким собі блокуванням правок, але в позитивному сенсі. Хоча деякі все ж треба заблокувати", — сказав Камельчук. 

Він додав, що лише десять нардепів подали близько 2500 тисяч правок. Однак, частина з них — це піар. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

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13:45 Одещина в трійці лідерів за порушеннями мовного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:32 Подоляк розповів, яку "мирну угоду" пропонувала Україні РФ у 2022 році

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12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

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