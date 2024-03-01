Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, що лише десять народних обранців подали близько 2500 тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію. Комітет наразі розглядає певні проблемні блоки.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Правки до мобілізаційного законопроєкту

За словами Камельчука, усі правки поки не докінця впорядковані й продовжують надходити у паперовому варіанті. Однак, Комітет вже розпочав розгляд, але не фактично правок, а певних проблемних блоків.

"Комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів. Назвемо це таким собі блокуванням правок, але в позитивному сенсі. Хоча деякі все ж треба заблокувати", — сказав Камельчук.

Він додав, що лише десять нардепів подали близько 2500 тисяч правок. Однак, частина з них — це піар.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.