Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, что десять народных избранников подали около 2,5 млн правок в законопроект о мобилизации. Комитет сейчас рассматривает некоторые проблемные блоки.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Правки к мобилизационному законопроекту

По словам Камельчука, все правки пока не до конца упорядочены и продолжают поступать в бумажном варианте. Однако Комитет уже приступил к рассмотрению, но не фактически поправок, а определенных проблемных блоков.

"Комитет уже приступил к детальному рассмотрению проблемных блоков и принципиальных моментов. Назовем это некой блокировкой правок, но в положительном смысле. Хотя некоторые все же нужно заблокировать", — сказал Камельчук.

Он добавил, что всего десять нардепов подали около 2500 тысяч правок. Однако, часть из них — это пиар.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.