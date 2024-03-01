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Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

1 марта 2024 г. 13:23

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13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

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13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

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12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Text

12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

Text

11:39 Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

Text

11:04 В обход санкций — в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

Text

08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024
Text

21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

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20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, что десять народных избранников подали около 2,5 млн правок в законопроект о мобилизации. Комитет сейчас рассматривает некоторые проблемные блоки.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Правки к мобилизационному законопроекту

По словам Камельчука, все правки пока не до конца упорядочены и продолжают поступать в бумажном варианте. Однако Комитет уже приступил к рассмотрению, но не фактически поправок, а определенных проблемных блоков.

"Комитет уже приступил к детальному рассмотрению проблемных блоков и принципиальных моментов. Назовем это некой блокировкой правок, но в положительном смысле. Хотя некоторые все же нужно заблокировать", — сказал Камельчук.

Он добавил, что всего десять нардепов подали около 2500 тысяч правок. Однако, часть из них — это пиар.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.

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13:08 В Харькове почтили память погибших от ракетного удара РФ по зданию ОГА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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