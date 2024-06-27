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Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

27 червня 2024 р. 08:52

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08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

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08:32 Подоляк пояснив, як в Україні функціонуватиме військова поліція

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Військовий юрист Тарас Боровський розповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ. За його словами, йдеться про матеріальний стан.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Заробіток у ЗСУ

"Заробити якісь відчутні гроші зараз можна, здебільшого працюючи в ЗСУ", — наголосив Боровський.

За його словами, матеріальний стан значно впливає на рішення багатьох піти служити. Мовляв, економічна ситуація в країні зараз досить складна, а у війську добре заробляють.

"Все крутиться навколо війни — це магніт, навколо якого крутяться багато процесі. Люди так чи інакше затягнуті туди — або вони служать, або займаються виробництвом чи імпортом зброї", — додав військовий юрист.

Нагадаємо, після чергових змін у законодавстві українські військовозобов’язані громадяни можуть отримати військовий квиток не у територіальному центрі комплектування, а у ЦНАПі. Для цього потрібно, аби усі військово-облікові дані громадянина були внесені чи актуалізовані в реєстрі "Оберіг".

Також радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси. За його словами, працівники ТЦК мають виконувати свою роботу інструментами, які для них є прийнятними.

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11:30 Інженерні війська КНДР на окупованих територіях — Подоляк відреагував

11:24 Ціни на міський транспорт — ТОП-5 найдорожчих регіонів України

11:20 Нестача медичних працівників — Одеська міськрада підтримала бронювання фельдшерів та водіїв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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