Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

Військовий юрист Тарас Боровський розповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ. За його словами, йдеться про матеріальний стан.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Заробіток у ЗСУ

"Заробити якісь відчутні гроші зараз можна, здебільшого працюючи в ЗСУ", — наголосив Боровський.

За його словами, матеріальний стан значно впливає на рішення багатьох піти служити. Мовляв, економічна ситуація в країні зараз досить складна, а у війську добре заробляють.

"Все крутиться навколо війни — це магніт, навколо якого крутяться багато процесі. Люди так чи інакше затягнуті туди — або вони служать, або займаються виробництвом чи імпортом зброї", — додав військовий юрист.

Нагадаємо, після чергових змін у законодавстві українські військовозобов’язані громадяни можуть отримати військовий квиток не у територіальному центрі комплектування, а у ЦНАПі. Для цього потрібно, аби усі військово-облікові дані громадянина були внесені чи актуалізовані в реєстрі "Оберіг".

Також радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси. За його словами, працівники ТЦК мають виконувати свою роботу інструментами, які для них є прийнятними.