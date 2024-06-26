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Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

26 червня 2024 р. 22:31

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22:31 Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

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22:31 Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

Text
Ексклюзив

21:59 Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

Text

14:59 Інтерв’ю з Михайлом Подоляком — ексклюзив Новини.LIVE

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Text

14:50 Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

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12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

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11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

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09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

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Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси. За його словами, працівники ТЦК мають виконувати свою роботу інструментами, які для них є прийнятними.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у середу, 26 червня.

Подоляк про "пакування" в бусики 

Радник Офісу Президента заявив, що неможливо заборонити чи дозволити все. Він додав, що працівники ТЦК повинні мати можливість виконувати свою роботу і використовувати інструменти, які вони вважають прийнятними.

"Я би хотів, щоб були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голлівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", але навіть і там говориться про те, що там дуже складно", — зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк розповідав, для чого потрібне економічне бронювання та коли буде прийнято остаточне рішення щодо цього питання. 

Також ми повідомляли, що радник Офісу президента дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації.

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23:30 ГУР здійснило атаку на російських інтернет-провайдерів у Криму

23:26 Зеленський відреагував на виліт збірної України з Євро-2024

22:55 Нові тарифи на послуги ЖКГ — що зміниться з 1 липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:50 У Києві в готелі Hilton знайшли тіло американського дипломата

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22:31 Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

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21:59 Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

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11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

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