Подоляк пояснив, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси

Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чому не можна заборонити працівникам ТЦК "пакувати" чоловіків у мікроавтобуси. За його словами, працівники ТЦК мають виконувати свою роботу інструментами, які для них є прийнятними.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у середу, 26 червня.

Подоляк про "пакування" в бусики

Радник Офісу Президента заявив, що неможливо заборонити чи дозволити все. Він додав, що працівники ТЦК повинні мати можливість виконувати свою роботу і використовувати інструменти, які вони вважають прийнятними.

"Я би хотів, щоб були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голлівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", але навіть і там говориться про те, що там дуже складно", — зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк розповідав, для чого потрібне економічне бронювання та коли буде прийнято остаточне рішення щодо цього питання.

Також ми повідомляли, що радник Офісу президента дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації.