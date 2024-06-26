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Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

26 червня 2024 р. 21:59

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21:59 Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

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17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

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14:59 Інтерв’ю з Михайлом Подоляком — ексклюзив Новини.LIVE

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14:50 Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

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12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

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11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

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У ТЦК не всі готові до довгої та складної комунікації з суспільством. Вони готові до більш короткої комунікації, подекуди у репресивній формі.

Про це заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE у середу, 26 червня.

Чому бусики все ще залишаються способом поповнити резерви

За словами Подоляка, не всі готові визнати, що війна є надскладною і попри страхи до неї треба долучатися.

"Ми воюємо за демократичні цінності, але на жаль, ідеального світу і життя не існує. Складно після двох років війни побороти внутрішні страхи. Це з одного боку. З іншого — не всі готові визнати, що війна є надскладною і попри страхи до неї треба долучатися.  Також не всі готові до довгої складної комунікації, маю на увазі тих, хто організовує бусики. Вони готові до більш короткої комунікації, відповідно репресивного кшалту", — сказав він.

Радник керівника ОП зазначив, що ідеальних рішень не буває.

"Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого боку, суспільство попри свої страхи, теж розуміє, про що йдеться", — сказав Подоляк.

Він наголосив на тому, що, наприклад, у ТЦК працюють різні люди і вони використовують ті технології, які є для них зрозумілі. 

"Якщо ми говоримо про бусики чи інші репресивні технології, то треба подивитися відсоток, скільки таких випадків в певній ТЦК і чи є вони системними. Думаю, відсоток неспівставний поміж тими, кого забирають насильно захищати країну і хто йде це робити добровільно", — додав радник керівника Офісу Президента.

Він підкреслив, що один випадок примусової мобілізації буде інформаційно масштабований, оскільки зараз суспільство живе еру хейту та інформації.

Проте Подоляк відзначив, що мобілізація в Україні проходить все ж в іншому форматі і є лише поодинокі випадки примусової мобілізації.

"Працює закон про мобілізацію, українське суспільство на багато більш усвідомлене, ніж може здатися на перший погляд. Воно приймає для себе тяжке рішення і все ж таки мобілізація проходить непогано", — сказав він.

Також радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE розповів для чого потрібно економічне бронювання. Також він відповів, коли буде остаточне рішення щодо економічного бронювання.

Крім того, він прокоментував зниження мобілізаційного віку до 21 року.

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21:28 У Херсоні пролунали сильні вибухи

21:18 Сирський побував на фронті та нагородив бійців — кого відзначив Головнокомандувач

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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