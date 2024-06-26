Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации. arrow
Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

26 июня 2024 г. 21:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Эксклюзив

21:59Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова — эксперт

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова — эксперт

В ТЦК не все готовы к долгой и сложной коммуникации с обществом. Они готовы к более короткой коммуникации, иногда в репрессивной форме.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE в среду, 26 июня.

Почему бусики все еще остаются способом пополнить резервы

По словам Подоляка, не все готовы признать, что война сверхсложная и, несмотря на страхи, к ней нужно присоединяться.

"Мы воюем за демократические ценности, но, к сожалению, идеального мира и жизни не существует. Сложно после двух лет войны побороть внутренние страхи. Это с одной стороны. С другой — не все готовы признать, что война сверхсложная и, несмотря на страхи, к ней нужно присоединится. Также не все готовы к долгой и сложной коммуникации, имею в виду тех, кто организует бусики. Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно репрессивному типу",— сказал он.

Советник руководителя ОП отметил, что идеальных решений не бывает.

"Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой стороны, общество, несмотря на свои страхи, тоже понимает, о чем идет речь", — сказал Подоляк.

Он отметил, что, например, в ТЦК работают разные люди и они используют те технологии, которые для них понятны.

"Если мы говорим о бусиках или других репрессивных технологиях, то нужно посмотреть процент, сколько таких случаев в определенном ТЦК и являются ли они системными. Думаю, процент несопоставим между теми, кого забирают насильственно защищать страну и кто идет это делать добровольно", — добавил советник руководителя Офиса Президента.

Он подчеркнул, что один случай принудительной мобилизации будет информационно масштабирован, поскольку сейчас общество живет в эру хейта и информации.

Однако Подоляк отметил, что мобилизация в Украине проходит все-таки в другом формате и есть лишь единичные случаи принудительной мобилизации.

"Работает закон о мобилизации, украинское общество гораздо более сознательное, чем может показаться на первый взгляд. Оно принимает для себя тяжелое решение и все же мобилизация проходит неплохо", — сказал он.

Также советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE рассказал для чего нужно экономическое бронирование . Также он ответил, когда будет окончательное решение по экономическому бронированию.

Кроме того, он прокомментировал понижение мобилизационного возраста до 21 года.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:01 Аннулирование медицинского диплома — отменяет ли это мобилизацию для женщин

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

21:54 В Укрэнерго рассказали, когда завтра на Львовщине будет свет

21:53 В Харькове снова были слышны взрывы

21:28 В Херсоне раздались сильные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:18 Сырский побывал на фронте и наградил бойцов — кого отметил Главнокомандующий

21:17 За неделю было кодифицировано еще пятьдесят новых образцов вооружения и техники

21:14 Подоляк рассказал, когда будет окончательное решение по экономическому бронированию

Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

21:00 В Украину возвращается ненастье — синоптики поделились прогнозом погоды на завтра

22:01 Аннулирование медицинского диплома — отменяет ли это мобилизацию для женщин

21:54 В Укрэнерго рассказали, когда завтра на Львовщине будет свет

21:53 В Харькове снова были слышны взрывы

21:28 В Херсоне раздались сильные взрывы

21:18 Сырский побывал на фронте и наградил бойцов — кого отметил Главнокомандующий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:17 За неделю было кодифицировано еще пятьдесят новых образцов вооружения и техники

21:14 Подоляк рассказал, когда будет окончательное решение по экономическому бронированию

Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

21:00 В Украину возвращается ненастье — синоптики поделились прогнозом погоды на завтра

20:59 Сборная Украины прекратила выступления на чемпионате Европы

Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

06:40 Цены на алюминий в конце июня — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

05:53 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где финансистам платят по 200 тысяч гривен

25 июня 2024

19:17 Отдых в одесской Аркадии — кому он по карману

06:40 Сколько стоит медь в конце июня — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с видео

06:36 Цена жизни — $500 в месяц — три варианта экономического бронирования в Украине

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в автомобильной сфере платят самые большие зарплаты

24 июня 2024

20:18 Тотальная экономия — как в Одессе готовятся к блэкаутам обычные люди

обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 В 2030 году к ЕС присоединятся не только Украина и Молдова — эксперт