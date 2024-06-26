Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

В ТЦК не все готовы к долгой и сложной коммуникации с обществом. Они готовы к более короткой коммуникации, иногда в репрессивной форме.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE в среду, 26 июня.

Почему бусики все еще остаются способом пополнить резервы

По словам Подоляка, не все готовы признать, что война сверхсложная и, несмотря на страхи, к ней нужно присоединяться.

"Мы воюем за демократические ценности, но, к сожалению, идеального мира и жизни не существует. Сложно после двух лет войны побороть внутренние страхи. Это с одной стороны. С другой — не все готовы признать, что война сверхсложная и, несмотря на страхи, к ней нужно присоединится. Также не все готовы к долгой и сложной коммуникации, имею в виду тех, кто организует бусики. Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно репрессивному типу",— сказал он.

Советник руководителя ОП отметил, что идеальных решений не бывает.

"Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой стороны, общество, несмотря на свои страхи, тоже понимает, о чем идет речь", — сказал Подоляк.

Он отметил, что, например, в ТЦК работают разные люди и они используют те технологии, которые для них понятны.

"Если мы говорим о бусиках или других репрессивных технологиях, то нужно посмотреть процент, сколько таких случаев в определенном ТЦК и являются ли они системными. Думаю, процент несопоставим между теми, кого забирают насильственно защищать страну и кто идет это делать добровольно", — добавил советник руководителя Офиса Президента.

Он подчеркнул, что один случай принудительной мобилизации будет информационно масштабирован, поскольку сейчас общество живет в эру хейта и информации.

Однако Подоляк отметил, что мобилизация в Украине проходит все-таки в другом формате и есть лишь единичные случаи принудительной мобилизации.

"Работает закон о мобилизации, украинское общество гораздо более сознательное, чем может показаться на первый взгляд. Оно принимает для себя тяжелое решение и все же мобилизация проходит неплохо", — сказал он.

Также советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE рассказал для чего нужно экономическое бронирование . Также он ответил, когда будет окончательное решение по экономическому бронированию.

Кроме того, он прокомментировал понижение мобилизационного возраста до 21 года.