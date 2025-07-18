США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Новое заседание "Рамштайн" состоится уже с участием представителей США и НАТО. Оно пройдет в понедельник, 21 июля.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 18 июля.
О чем эфир
Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:
- ЕС окончательно одобрил один из самых "жестоких" пакетов санкций против России;
- Железняк: Кабмин скрыл документы, на основании которых не назначили директора БЭБ;
- Алексей Соболев стал министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- В 2025 году рост ВВП будет составлять не менее 3% — Свириденко;
- Стефанишина рассказала о своих задачах как уполномоченного по сотрудничеству с США;
- МИД возмущено санкциями Венгрии против украинских военных чиновников.
Гости эфира Вечер.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний;
- народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз;
- генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос;
- военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.
Напомним, что недавно Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней договоренности о мире не будет США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко прокомментировал вероятность прекращения огня в течение 50 дней, как этого требует Трамп.