США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Новое заседание "Рамштайн" состоится уже с участием представителей США и НАТО. Оно пройдет в понедельник, 21 июля.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 18 июля.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:

ЕС окончательно одобрил один из самых "жестоких" пакетов санкций против России;

Железняк: Кабмин скрыл документы, на основании которых не назначили директора БЭБ;

Алексей Соболев стал министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

В 2025 году рост ВВП будет составлять не менее 3% — Свириденко;

Стефанишина рассказала о своих задачах как уполномоченного по сотрудничеству с США;

МИД возмущено санкциями Венгрии против украинских военных чиновников.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

доктор экономических наук, член совета НБУ Василий Фурман;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний;

народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз;

генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп.

Напомним, что недавно Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней договоренности о мире не будет США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко прокомментировал вероятность прекращения огня в течение 50 дней, как этого требует Трамп.