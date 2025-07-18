США повертаються на "Рамштайн" — ефір Вечір.LIVE

Нове засідання "Рамштайн" відбудеться вже за участю представників США та НАТО. Воно пройде у понеділок, 21 липня.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 18 липня.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі експерти обговорять наступні теми:

ЄС остаточно схвалив один із "найжорстокіших" пакетів санкцій проти Росії;

Железняк: Кабмін приховав документи, на підставі яких не призначили директора БЕБ;

Олексій Соболєв став міністром економіки, довкілля та сільського господарства;

У 2025 році зростання ВВП складатиме не менше 3% — Свириденко;

Стефанішина розповіла про свої завдання як уповноваженої щодо співпраці зі США;

МЗС обурене санкціями Угорщини проти українських військових посадовців.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній;

народний депутат "Европейська Солідарність", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз;

генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос;

військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що якщо упродовж 50 днів домовленості про мир не буде США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко прокоментував ймовірності припинення вогню впродовж 50 днів, як цього вимагає Трамп.