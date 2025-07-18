Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE arrow
Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

18 июля 2025 г. 20:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Text

Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

17 июля 2025
Text

Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Text

Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

Text

Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Text

Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Text

Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июля 2025
Text

Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Text

20:50 Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

17:50 США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

17 июля 2025
Text

20:43 Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины и первый заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос дал интервью для журналистки Новини.LIVE Дины Бернацкой. Он рассказал, какие страны согласились приобрести системы ПВО Patriot для Украины у США.

Интервью можно посмотреть по ссылке.

О чем выпуск

В интервью с Сергеем Кривоносом обсудим такие темы:

  • Умеров в роли нового секретаря СНБО. Чего стоит ждать?
  • Украина и США готовят "мегасделку" — Вашингтон приобретет испытанные в бою украинские беспилотники, а Киев согласует закупку американского оружия.
  • Какие страны согласились купить у США Patriot для Украины.

Напомним, новому Министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручили срочно заключить все соответствующие контракты по дронам.

А канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки поставки систем ПВО Patriot для Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

20:50 Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

20:46 Си Цзиньпин планирует организовать встречу с Трампом и Путиным

20:30 Садовый сказал, зачем РФ останки Кузнецова и Путина из Львова

20:29 Графики отключений света на завтра — что ожидает одесситов

20:14 В Днепре прогремела серия мощных взрывов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:08 Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить

20:01 Во Львове 20-летнему парню дважды пересадили сердце

19:54 Зеленский заслушал доклад главкома Сырского

19:44 В Полтаве прогремели взрывы

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

20:46 Си Цзиньпин планирует организовать встречу с Трампом и Путиным

20:30 Садовый сказал, зачем РФ останки Кузнецова и Путина из Львова

20:29 Графики отключений света на завтра — что ожидает одесситов

20:14 В Днепре прогремела серия мощных взрывов

20:08 Владельцы квартир обновили цены — в каких городах дешевле купить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:01 Во Львове 20-летнему парню дважды пересадили сердце

19:54 Зеленский заслушал доклад главкома Сырского

19:44 В Полтаве прогремели взрывы

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

19:39 Грузия, Крым, Украина — как Дудаев предсказал ход агрессии РФ

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

11 июля

22:33 Жизнь под обстрелами — как сейчас живет Херсон

18:44 Как изменилось отношение одесситов к союзникам за 4 года войны

06:33 Осторожно, мошенники — как снять квартиру в Одессе на пике сезона

Text

20:50 Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

17:50 США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

17 июля
Text

20:43 Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Видео по теме

Все видео
США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

18 июля 2025 г. 17:50
Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

18 июля 2025 г. 13:22
Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2025 г. 8:00
Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

17 июля 2025 г. 20:43
Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

17 июля 2025 г. 19:51
Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

17 июля 2025 г. 17:50
Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

17 июля 2025 г. 13:14
Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

17 июля 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации