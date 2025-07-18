Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины и первый заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос дал интервью для журналистки Новини.LIVE Дины Бернацкой. Он рассказал, какие страны согласились приобрести системы ПВО Patriot для Украины у США.

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В интервью с Сергеем Кривоносом обсудим такие темы:

Умеров в роли нового секретаря СНБО. Чего стоит ждать?

Украина и США готовят "мегасделку" — Вашингтон приобретет испытанные в бою украинские беспилотники, а Киев согласует закупку американского оружия.

Какие страны согласились купить у США Patriot для Украины.

Напомним, новому Министру обороны Украины Денису Шмыгалю поручили срочно заключить все соответствующие контракты по дронам.

А канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки поставки систем ПВО Patriot для Украины.