Сергій Кривонос в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

Генерал-майор запасу Збройних Сил України та перший заступник командувача ССО ЗСУ Сергій Кривонос дав інтерв'ю для журналістки Новини.LIVE Діни Бернацької. Він розповів, які країни погодилися придбати системи ППО Patriot для України у США.

Інтерв'ю можна переглянути за посиланням.

Про що випуск

В інтерв'ю з Сергієм Кривоносом обговоримо такі теми:

Умєров у ролі нового секретаря РНБО. Чого варто чекати?

Україна та США готують "мегаугоду" — Вашингтон придбає випробувані в бою українські безпілотники, а Київ узгодить закупівлю американської зброї.

Які країни погодилися купити у США Patriot для України.

Нагадаємо, новому Міністру оборони України Денису Шмигалю доручили терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав терміни постачання систем ППО Patriot для України.