Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для журналистки Новини.LIVE Насти Рейн. В нем обсудили достижения прошлого правительства, из-за кого Украина теряет миллиарды долларов и как это исправить.
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О чем выпуск
Вместе с Гетманцевым обсудят:
- Назначение Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины;
- Во время войны удалось собрать больше налогов, чем в мирное время благодаря борьбе с коррупцией;
- Украина существенно продвинулась в выполнении евроинтеграционных обязательств;
- Новое правительство должно работать над предыдущими ошибками;
- Программы помощи бизнесу и социальные программы продолжают работать несмотря на войну;
- Украина — мировой лидер по производству подсолнечного масла;
- В Украине существенно увеличился уровень бедности — до 37%;
- Надо быть честными относительно того, когда в Украине удастся обеспечить достойный прожиточный минимум;
- Контрабанда техники — Украина ежегодно теряет 20 миллиардов гривен;
- Система единого налога превратилась из поддержки малого бизнеса в уклонение от налогов среднего и крупного;
- В сфере бизнеса надо придерживаться верховенства права, чтобы приблизить Украину к вступлению в ЕС.
Ранее Гетманцев спрогнозировал возможный дефицит платежных операций в 2025 году.
А доктор экономических наук и член совета Национального банка Василий Фурман рассказал, сколько времени уйдет на восстановление Украины.