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Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

18 июля 2025 г. 21:14

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21:14 Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для журналистки Новини.LIVE Насти Рейн. В нем обсудили достижения прошлого правительства, из-за кого Украина теряет миллиарды долларов и как это исправить.

Интервью можно посмотреть по ссылке.

О чем выпуск

Вместе с Гетманцевым обсудят:

  • Назначение Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины;
  • Во время войны удалось собрать больше налогов, чем в мирное время благодаря борьбе с коррупцией;
  • Украина существенно продвинулась в выполнении евроинтеграционных обязательств;
  • Новое правительство должно работать над предыдущими ошибками;
  • Программы помощи бизнесу и социальные программы продолжают работать несмотря на войну;
  • Украина — мировой лидер по производству подсолнечного масла;
  • В Украине существенно увеличился уровень бедности — до 37%;
  • Надо быть честными относительно того, когда в Украине удастся обеспечить достойный прожиточный минимум;
  • Контрабанда техники — Украина ежегодно теряет 20 миллиардов гривен;
  • Система единого налога превратилась из поддержки малого бизнеса в уклонение от налогов среднего и крупного;
  • В сфере бизнеса надо придерживаться верховенства права, чтобы приблизить Украину к вступлению в ЕС.

Ранее Гетманцев спрогнозировал возможный дефицит платежных операций в 2025 году.

А доктор экономических наук и член совета Национального банка Василий Фурман рассказал, сколько времени уйдет на восстановление Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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