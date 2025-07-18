Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для журналистки Новини.LIVE Насти Рейн. В нем обсудили достижения прошлого правительства, из-за кого Украина теряет миллиарды долларов и как это исправить.

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О чем выпуск

Вместе с Гетманцевым обсудят:

Назначение Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины;

Во время войны удалось собрать больше налогов, чем в мирное время благодаря борьбе с коррупцией;

Украина существенно продвинулась в выполнении евроинтеграционных обязательств;

Новое правительство должно работать над предыдущими ошибками;

Программы помощи бизнесу и социальные программы продолжают работать несмотря на войну;

Украина — мировой лидер по производству подсолнечного масла;

В Украине существенно увеличился уровень бедности — до 37%;

Надо быть честными относительно того, когда в Украине удастся обеспечить достойный прожиточный минимум;

Контрабанда техники — Украина ежегодно теряет 20 миллиардов гривен;

Система единого налога превратилась из поддержки малого бизнеса в уклонение от налогов среднего и крупного;

В сфере бизнеса надо придерживаться верховенства права, чтобы приблизить Украину к вступлению в ЕС.

Ранее Гетманцев спрогнозировал возможный дефицит платежных операций в 2025 году.

А доктор экономических наук и член совета Национального банка Василий Фурман рассказал, сколько времени уйдет на восстановление Украины.