Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв'ю для журналістки Новини.LIVE Насті Рейн. У ньому обговорили досягнення минулого уряду, через кого Україна втрачає мільярди доларів та як це виправити.
Інтерв'ю можна переглянути за посиланням.
Про що випуск
Разом з Гетманцевим обговорять:
- Призначення Юлії Свириденко на посаду Прем'єр-міністра України;
- Під час війни вдалося зібрати більше податків, ніж у мирний час завдяки боротьбі з корупцією;
- Україна суттєво просунулася у виконанні євроінтеграційних зобов'язань;
- Новий уряд має працювати над попередніми помилками;
- Програми допомоги бізнесу та соціальні програми продовжують працювати попри війну;
- Україна — світовий лідер з виробництва соняшникової олії;
- В Україні істотно збільшився рівень бідності — до 37%;
- Треба бути чесними щодо того, коли в Україні вдасться забезпечити достойний прожитковий мінімум;
- Контрабанда техніки — Україна щороку втрачає 20 мільярдів гривень;
- Система єдиного податку перетворилася з підтримки малого бізнесу на ухилення від податків середнього та великого;
- У сфері бізнесу треба дотримуватися верховенства права, аби наблизити Україну до вступу в ЄС.
Раніше Гетманцев спрогнозував можливий дефіцит платіжних операцій у 2025 році.
А доктор економічних наук і член ради Національного банку Василь Фурман розповів, скільки часу піде на відбудову України.