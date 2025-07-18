Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв'ю для журналістки Новини.LIVE Насті Рейн. У ньому обговорили досягнення минулого уряду, через кого Україна втрачає мільярди доларів та як це виправити.

Інтерв'ю можна переглянути за посиланням.

Про що випуск

Разом з Гетманцевим обговорять:

Призначення Юлії Свириденко на посаду Прем'єр-міністра України;

Під час війни вдалося зібрати більше податків, ніж у мирний час завдяки боротьбі з корупцією;

Україна суттєво просунулася у виконанні євроінтеграційних зобов'язань;

Новий уряд має працювати над попередніми помилками;

Програми допомоги бізнесу та соціальні програми продовжують працювати попри війну;

Україна — світовий лідер з виробництва соняшникової олії;

В Україні істотно збільшився рівень бідності — до 37%;

Треба бути чесними щодо того, коли в Україні вдасться забезпечити достойний прожитковий мінімум;

Контрабанда техніки — Україна щороку втрачає 20 мільярдів гривень;

Система єдиного податку перетворилася з підтримки малого бізнесу на ухилення від податків середнього та великого;

У сфері бізнесу треба дотримуватися верховенства права, аби наблизити Україну до вступу в ЄС.

Раніше Гетманцев спрогнозував можливий дефіцит платіжних операцій у 2025 році.

А доктор економічних наук і член ради Національного банку Василь Фурман розповів, скільки часу піде на відбудову України.