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Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

18 липня 2025 р. 21:14

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Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

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Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

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Більше не вірять США, але вдячні ЄС — думки киян про союзників

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Свириденко очолила уряд — ефір Вечір.LIVE

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Яких змін очікувати Україні з новим прем’єром — ефір День.LIVE

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Новий Кабмін та засідання НАТО через Україну — ефір Ранок.LIVE

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21:14 Через що Україна втрачає мільярди — інтерв'ю з Гетманцевим

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20:50 Сергій Кривонос в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

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17:50 США повертаються на "Рамштайн" — ефір Вечір.LIVE

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13:22 Нова посада Умєрова та удар ЄС по Кремлю — ефір День.LIVE

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08:00 Дедлайн Путіну та миротворці в Україні — ефір Ранок.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтерв'ю для журналістки Новини.LIVE Насті Рейн. У ньому обговорили досягнення минулого уряду, через кого Україна втрачає мільярди доларів та як це виправити.

Інтерв'ю можна переглянути за посиланням.

Про що випуск

Разом з Гетманцевим обговорять:

  • Призначення Юлії Свириденко на посаду Прем'єр-міністра України; 
  • Під час війни вдалося зібрати більше податків, ніж у мирний час завдяки боротьбі з корупцією;
  • Україна суттєво просунулася у виконанні євроінтеграційних зобов'язань;
  • Новий уряд має працювати над попередніми помилками;
  • Програми допомоги бізнесу та соціальні програми продовжують працювати попри війну;
  • Україна — світовий лідер з виробництва соняшникової олії;
  • В Україні істотно збільшився рівень бідності — до 37%;
  • Треба бути чесними щодо того, коли в Україні вдасться забезпечити достойний прожитковий мінімум;
  • Контрабанда техніки — Україна щороку втрачає 20 мільярдів гривень;
  • Система єдиного податку перетворилася з підтримки малого бізнесу на ухилення від податків середнього та великого;
  • У сфері бізнесу треба дотримуватися верховенства права, аби наблизити Україну до вступу в ЄС.

Раніше Гетманцев спрогнозував можливий дефіцит платіжних операцій у 2025 році.

А доктор економічних наук і член ради Національного банку Василь Фурман розповів, скільки часу піде на відбудову України.

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20:30 Садовий сказав, навіщо РФ останки Кузнєцова і Путіна зі Львова

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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