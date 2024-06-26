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Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

26 июня 2024 г. 22:31

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22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

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22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

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Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

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17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

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14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

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14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

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12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

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11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

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Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы. По его словам, работники ТЦК должны выполнять свою работу инструментами, которые для них приемлемы.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE в среду, 26 июня.

Подоляк о "упаковке" в бусики

Советник Офиса Президента заявил, что невозможно запретить или разрешить все. Он добавил, что работники ТЦК должны иметь возможность выполнять свою работу и использовать инструменты, которые они считают приемлемыми.

"Я бы хотел, чтобы были государства, и сейчас я не только об Украине, вообще никогда не нарушающих прав людей или не создающих таких ситуаций. Но мир неидеален. Это только в Голливуде можно снять фильм "Идеальный мир", но даже и там говорится о том, что там очень сложно", — отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк рассказывал, для чего нужно экономическое бронирование и когда будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Также мы сообщали, что советник Офиса президента дал ответ, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

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