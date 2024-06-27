Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Военный юрист Тарас Боровский рассказал, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ. По его словам, речь идет о материальном состоянии.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Вечір.LIVE.

Заработок в ВСУ

"Заработать какие-то ощутимые деньги сейчас можно, в основном работая в ВСУ", — подчеркнул Боровский.

По его словам, материальное положение значительно влияет на решение многих пойти служить. Мол, экономическая ситуация в стране сейчас достаточно сложная, а в армии хорошо зарабатывают.

"Все крутится вокруг войны — это магнит, вокруг которого крутятся многие процессы. Люди так или иначе затянуты туда — либо они служат, либо занимаются производством или импортом оружия", — добавил военный юрист.

Напомним, после очередных изменений в законодательстве украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦПАУ. Для этого нужно, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".

Также советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы. По его словам, работники ТЦК должны выполнять свою работу инструментами, которые для них приемлемы.