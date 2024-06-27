Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ arrow
Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

27 июня 2024 г. 8:52

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Военный юрист Тарас Боровский рассказал, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ. По его словам, речь идет о материальном состоянии.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Вечір.LIVE.

Заработок в ВСУ

"Заработать какие-то ощутимые деньги сейчас можно, в основном работая в ВСУ", — подчеркнул Боровский.

По его словам, материальное положение значительно влияет на решение многих пойти служить. Мол, экономическая ситуация в стране сейчас достаточно сложная, а в армии хорошо зарабатывают.

"Все крутится вокруг войны — это магнит, вокруг которого крутятся многие процессы. Люди так или иначе затянуты туда — либо они служат, либо занимаются производством или импортом оружия", — добавил военный юрист.

Напомним, после очередных изменений в законодательстве украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦПАУ. Для этого нужно, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".

Также советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы. По его словам, работники ТЦК должны выполнять свою работу инструментами, которые для них приемлемы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:41 Налоговики возьмутся за счета украинцев за рубежом — известна дата

09:38 Стало известно, как Трамп и Байден готовятся к историческим теледебатам

09:31 Демченко негативно высказался о новой телефонной игре Тиса

09:20 Взрывы на юге Украины этой ночью — последствия атаки

09:14 Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 Доллар в банках снижается в цене — как изменился курс

09:05 Попытка государственного переворота в Боливии — военные штурмовали президентский дворец

Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

08:42 Деньги для ВПЛ — кто имеет право требовать возобновления выплат

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

09:41 Налоговики возьмутся за счета украинцев за рубежом — известна дата

09:38 Стало известно, как Трамп и Байден готовятся к историческим теледебатам

09:31 Демченко негативно высказался о новой телефонной игре Тиса

09:20 Взрывы на юге Украины этой ночью — последствия атаки

09:14 Оккупанты атаковали Харьковскую область — есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 Доллар в банках снижается в цене — как изменился курс

09:05 Попытка государственного переворота в Боливии — военные штурмовали президентский дворец

08:42 Деньги для ВПЛ — кто имеет право требовать возобновления выплат

08:31 Су-27 против F-16 — украинский пилот сравнил советские и западные истребители

08:30 В Черновицком ТЦК прокомментировали видео, на котором военные силой "пакуют" мужчину в автобус

05:57 Во Львове стать пилотом FPV сможет каждый желающий — это бесплатно

26 июня 2024
Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

06:40 Цены на алюминий в конце июня — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

05:53 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где финансистам платят по 200 тысяч гривен

25 июня 2024

19:17 Отдых в одесской Аркадии — кому он по карману

06:40 Сколько стоит медь в конце июня — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с видео

06:36 Цена жизни — $500 в месяц — три варианта экономического бронирования в Украине

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в автомобильной сфере платят самые большие зарплаты

24 июня 2024

20:18 Тотальная экономия — как в Одессе готовятся к блэкаутам обычные люди

Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

Text

08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE