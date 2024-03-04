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У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

04 березня 2024 р. 12:23

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12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

Text

08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

3 березня 2024
Text

18:44 Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Text

15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Text

10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
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21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

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Молодший лейтенант Національної гвардії Сергій Позняк заявив, що наразі в Україні мобілізаційний потенціал суттєво знизився. У зв'язку з цим, на його думку, люди, котрі мають другу або третю групу інвалідності, повинні пройти переогляд. 

Про це військовий сказав в ефірі телеканалу Київ24. 

Мобілізація в Україні

"Зараз у нас мобілізаційний потенціал трохи впав. Тому нам треба цей параметр підтягувати. Треба переглянути всіх, хто має другу та третю групу інвалідності на предмет його можливості використання у війську", — сказав Позняк, говорячи про зниження мобілізаційного потенціалу. 

Він додав, що військова служба — це не завжди безпосередня участь у бойових діях. На фронті, каже, потрібні люди й у штаб. 

"Адже військова служба не завжди пов’язана з участю у бойових діях. Є штабна робота, фортифікаційна робота, інструкторська робота. В нашій ситуації ця норма виправдана", — сказав Позняк. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

До слова, бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно зменшити хоча б до 23 років. Він переконаний, що воювати та захищати свою Батьківщину повинні усі. 

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12:43 Криськів прокоментував скандал у матчі Шахтаря та Кривбаса

12:35 НБУ визначив важливі платіжні системи під час війни — список

12:25 У Києві двоє злодіїв зоомагазину намагалися завдати каліцтва поліції ножем — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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