У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Молодший лейтенант Національної гвардії Сергій Позняк заявив, що наразі в Україні мобілізаційний потенціал суттєво знизився. У зв'язку з цим, на його думку, люди, котрі мають другу або третю групу інвалідності, повинні пройти переогляд.

Про це військовий сказав в ефірі телеканалу Київ24.

Мобілізація в Україні

"Зараз у нас мобілізаційний потенціал трохи впав. Тому нам треба цей параметр підтягувати. Треба переглянути всіх, хто має другу та третю групу інвалідності на предмет його можливості використання у війську", — сказав Позняк, говорячи про зниження мобілізаційного потенціалу.

Він додав, що військова служба — це не завжди безпосередня участь у бойових діях. На фронті, каже, потрібні люди й у штаб.

"Адже військова служба не завжди пов’язана з участю у бойових діях. Є штабна робота, фортифікаційна робота, інструкторська робота. В нашій ситуації ця норма виправдана", — сказав Позняк.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

До слова, бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно зменшити хоча б до 23 років. Він переконаний, що воювати та захищати свою Батьківщину повинні усі.