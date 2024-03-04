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В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

4 марта 2024 г. 12:23

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12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

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11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

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10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

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08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

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Младший лейтенант Национальной гвардии Сергей Позняк заявил, что в Украине мобилизационный потенциал существенно снизился. В связи с этим, по его мнению, люди, имеющие вторую или третью группу инвалидности, должны пройти пересмотр.

Об этом военный сказал в эфире телеканала Киев24.

Мобилизация в Украине

"Сейчас у нас мобилизационный потенциал немного упал. Поэтому нам нужно этот параметр подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет вторую и третью группу инвалидности по поводу его возможности использования в армии", — сказал Позняк, говоря о снижении мобилизационного потенциала.

Он добавил, что военная служба — это не всегда непосредственное участие в боевых действиях. На фронте, говорят, нужны люди и в штаб.

"Ведь ведь военная служба не всегда связана с участием в боевых действиях. Есть штабная работа, фортификационная работа, инструкторская работа. В нашей ситуации эта норма оправдана", — сказал Позняк.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

К слову, боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить хотя бы до 23 лет. Он убежден, что воевать и защищать свою Родину должны все.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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