В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Младший лейтенант Национальной гвардии Сергей Позняк заявил, что в Украине мобилизационный потенциал существенно снизился. В связи с этим, по его мнению, люди, имеющие вторую или третью группу инвалидности, должны пройти пересмотр.

Об этом военный сказал в эфире телеканала Киев24.

Мобилизация в Украине

"Сейчас у нас мобилизационный потенциал немного упал. Поэтому нам нужно этот параметр подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет вторую и третью группу инвалидности по поводу его возможности использования в армии", — сказал Позняк, говоря о снижении мобилизационного потенциала.

Он добавил, что военная служба — это не всегда непосредственное участие в боевых действиях. На фронте, говорят, нужны люди и в штаб.

"Ведь ведь военная служба не всегда связана с участием в боевых действиях. Есть штабная работа, фортификационная работа, инструкторская работа. В нашей ситуации эта норма оправдана", — сказал Позняк.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

К слову, боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить хотя бы до 23 лет. Он убежден, что воевать и защищать свою Родину должны все.