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У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

13 січня 2025 р. 12:45

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13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

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12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

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10:22 Селезньов порівняв використання КАБів у 2024 році та зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

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20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

11 січня 2025
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05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

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Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" висловився про випадки самовільного залишення частини. За його словами, інколи це не втрата для війська, а навіть полегшення.

Про це Андрій "Прокурор" сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 січня.

СЗЧ в армії

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр зазначив, що інколи тікають такі "кадри", що українським захисникам стає простіше без них.

Він зазначив, що випадки СЗЧ у його батальйоні — поодинокі.

Нагадаємо, у Миргороді Полтавської області солдата засудили до позбавлення волі за дві втечі з військової частини.

Також командир роти 155-ї окремої механізованої бригади самовільно покинув частину та підбурив до цього своїх підлеглих. Його затримали у Рівненській області.

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15:15 Німеччина передала Україні першу з обіцяних гаубиць RCH 155

14:53 У Тулі сталася пожежа у військовому госпіталі — відео

14:47 Ексміністри Британії закликають відправити війська в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:33 У Києві судили юнака, який підпалив взуттєвий магазин

14:32 Казкове видовище — небо над Одещиною заполонили тисячі птахів

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13:00 Британія закликає ввести миротворців в Україну — ефір День.LIVE

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12:45 У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявив про "провалену мобілізацію"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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