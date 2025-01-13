У 30-й ОМБр заявили, що інколи СЗЧ це полегшення для війська

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр Андрій "Прокурор" висловився про випадки самовільного залишення частини. За його словами, інколи це не втрата для війська, а навіть полегшення.

Про це Андрій "Прокурор" сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 січня.

СЗЧ в армії

Командир батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр зазначив, що інколи тікають такі "кадри", що українським захисникам стає простіше без них.

Він зазначив, що випадки СЗЧ у його батальйоні — поодинокі.

Нагадаємо, у Миргороді Полтавської області солдата засудили до позбавлення волі за дві втечі з військової частини.

Також командир роти 155-ї окремої механізованої бригади самовільно покинув частину та підбурив до цього своїх підлеглих. Його затримали у Рівненській області.