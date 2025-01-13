В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" высказался о случаях самовольного оставления части. По его словам, иногда это не потеря для войска, а даже облегчение.

Об этом Андрей "Прокурор" сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 января.

СОЧ в армии

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр отметил, что иногда убегают такие "кадры", что украинским защитникам становится проще без них.

Он отметил, что случаи СОЧ в его батальоне — единичные.

Напомним, в Миргороде Полтавской области солдата приговорили к лишению свободы за два побега из воинской части.

Также командир роты 155-й отдельной механизированной бригады самопроизвольно покинул часть и подстрекал к этому своих подчиненных. Его задержали в Ровенской области.