Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска arrow
В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

13 января 2025 г. 12:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрей "Прокурор" высказался о случаях самовольного оставления части. По его словам, иногда это не потеря для войска, а даже облегчение.

Об этом Андрей "Прокурор" сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 января.

СОЧ в армии

Командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр отметил, что иногда убегают такие "кадры", что украинским защитникам становится проще без них.

Он отметил, что случаи СОЧ в его батальоне — единичные.

Напомним, в Миргороде Полтавской области солдата приговорили к лишению свободы за два побега из воинской части.

Также командир роты 155-й отдельной механизированной бригады самопроизвольно покинул часть и подстрекал к этому своих подчиненных. Его задержали в Ровенской области.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

12:54 Певца Wellboy серьезно избили — артист получил травму головы

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

12:33 На Львовщине суд конфисковал один гектар земли у россиянки

12:33 Восемь лет с фальшивым паспортом — в Харькове судили измаильца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:28 Экс-глава Нафтогаза ответил, можно ли восстановить транзит газа

12:28 Конец эпохи — что может исчезнуть из ресторанов и кафе

12:19 Дочь Фарион требует компенсацию с Зинченко — для чего средства

12:03 Одесчина в лидерах по покупке новых авто — какая любимая марка

11:58 Придется стоять в пробках — очереди на границе Украины

12:54 Певца Wellboy серьезно избили — артист получил травму головы

12:33 На Львовщине суд конфисковал один гектар земли у россиянки

12:33 Восемь лет с фальшивым паспортом — в Харькове судили измаильца

12:28 Экс-глава Нафтогаза ответил, можно ли восстановить транзит газа

12:28 Конец эпохи — что может исчезнуть из ресторанов и кафе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:19 Дочь Фарион требует компенсацию с Зинченко — для чего средства

12:03 Одесчина в лидерах по покупке новых авто — какая любимая марка

11:58 Придется стоять в пробках — очереди на границе Украины

11:52 В Киевской области прогремели взрывы — работает ПВО

11:39 Во Львове проходит заседание по делу убийства Ирины Фарион

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев