Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Військовослужбовець Євген Ієвлєв поділився історією бійця, який жив у Польщі, коли почалася війна, вступив до лав Збройних сил України, за два роки пройшов найгарячіші точки, а після відпустки не повернувся на фронт. Він наголосив, що не може назвати таку людину дезертиром.

Про це Ієвлєв розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 9 січня.

Воїн не знайшов сил повернутися на фронт

Під час спілкування з ведучими Новини.LIVE, Ієвлєв поділився історією бійця, який самовільно залишив свою військову частину.

"Людину спустошило зсередини. Ти розумієш, що в тебе нема більше ні фізичного, ні психічного ресурсу. Скажіть мені, людина, яка відвоювала два роки, чи можна її вважати зрадником, дезертиром? Я, наприклад, не маю морального права про це сказати", — пояснив позицію військовий.

Він також підтримав рішення депутатів продовжити термін повернення із СЗЧ. Ієвлєв переконаний, що це сприятиме поверненню цілих груп військових, які розчарувалися через попередній досвід, проте мають шанс уникнути покарання.

Раніше ми повідомяли, що Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення військових на фронт після першого самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року.

Нагадаємо, вже 28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав законороєкт про добровільне повернення на службу.