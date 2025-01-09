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Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

9 января 2025 г. 19:46

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

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12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

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Военнослужащий Евгений Иевлев поделился историей бойца, который жил в Польше, когда началась война, вступил в ряды Вооруженных сил Украины, за два года прошел самые горячие точки, а после отпуска не вернулся на фронт. Он подчеркнул, что не может назвать такого человека дезертиром.

Об этом Иевлев рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 9 января.

Воин не нашел сил вернуться на фронт

Во время общения с ведущими Новини.LIVE, Иевлев поделился историей бойца, самовольно покинувшего свою воинскую часть.

"Человек опустошило изнутри. Ты понимаешь, что у тебя нет больше ни физического, ни психического ресурса. Скажите мне, человек, который отвоевал два года, можно ли его считать изменником, дезертиром? Я, например, не имею морального права об этом сказать", — объяснил позицию военный.

Он также поддержал решение депутатов продлить срок возвращения из СЗЧ. Иевлев убежден, что это будет способствовать возвращению целых групп военных, разочаровавшихся из-за предыдущего опыта, однако имеющих шанс избежать наказания.

Ранее мы сообщили, что Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военных на фронт после первого самовольного ухода из части до 1 марта 2025 года.

Напомним, уже 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о добровольном возвращении на службу.

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19:06 Опоздал на 3 часа — уволят ли за это с работы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:02 "Магура" остановила массированный штурм РФ на Курщине — видео

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

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