Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Военнослужащий Евгений Иевлев поделился историей бойца, который жил в Польше, когда началась война, вступил в ряды Вооруженных сил Украины, за два года прошел самые горячие точки, а после отпуска не вернулся на фронт. Он подчеркнул, что не может назвать такого человека дезертиром.

Об этом Иевлев рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 9 января.

Воин не нашел сил вернуться на фронт

Во время общения с ведущими Новини.LIVE, Иевлев поделился историей бойца, самовольно покинувшего свою воинскую часть.

"Человек опустошило изнутри. Ты понимаешь, что у тебя нет больше ни физического, ни психического ресурса. Скажите мне, человек, который отвоевал два года, можно ли его считать изменником, дезертиром? Я, например, не имею морального права об этом сказать", — объяснил позицию военный.

Он также поддержал решение депутатов продлить срок возвращения из СЗЧ. Иевлев убежден, что это будет способствовать возвращению целых групп военных, разочаровавшихся из-за предыдущего опыта, однако имеющих шанс избежать наказания.

Ранее мы сообщили, что Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военных на фронт после первого самовольного ухода из части до 1 марта 2025 года.

Напомним, уже 28 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о добровольном возвращении на службу.