У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Понад сотня в'язнів долучилися до лав Третьої окремої штурмової бригади. Із цих новобранців сформували батальйон.

Про це в четвер, 14 листопада, в ефірі Вечір.LIVE повідомив командир Другого штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук.

Що каже комбат про мобілізованих ув'язнених

Військовослужбовець зазначив, що люди, які пройшли тюрму, на відміну від звичайних цивільних вже мають розуміння структури, ієрархії, виконання наказів і необхідності виборювати своє право бути частиною колективу.

Також Кухарчук додав, що за шевроном Третьої штурмової бригади ховаються кров, піт, сльози, багато важкої праці та зусиль.

"Перебуваючи в нашому підрозділі, треба цей авторитет постійно підтримувати, тому ув'язненим, які до нас приходять, не треба зайвий раз це пояснювати", — сказав комбат.

Раніше Дмитро Кухарчук заявив, що для ефективного функціонування рекрутингових центрів ЗСУ потрібно реформувати. На його думку, рекрутинг може бути успішним лише за умови комплексного підходу та належної організації підрозділів.

Нагадаємо, ексочільник "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін пояснив, як рекрутингові центри впливають на мобілізаційний процес. Він вважає, що ефективною мобілізація буде лише в разі інтегрування рекрутингу й військового призову в єдину систему.