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Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

15 листопада 2024 р. 03:47

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Командир Другого штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук підкреслив необхідність реформування Збройних Сил України для ефективного функціонування рекрутингових центрів. Він наголосив, що успішний рекрутинг можливий лише за умови комплексного підходу та належної організації підрозділів. 

Про це він заявив в етері Вечір.LIVE.

Що треба змінити в рекрутингу

https://t.me/novynylive/127961

За словами Кухарчука, позитивний досвід інших підрозділів, зокрема Третьої штурмової бригади, демонструє, що історії про успіхи та турботу про бійців мотивують людей вступати до лав ЗСУ. Проте, у деяких підрозділах відсутність позитивних прикладів та уваги до потреб військовослужбовців негативно впливає на мотивацію потенційних рекрутів.

Кухарчук зауважив, що для ефективного рекрутингу необхідно, щоб підрозділи демонстрували результати на полі бою та турботу про своїх бійців. Наприклад, патронатна служба "Янголи Азову" забезпечує комплексну реабілітацію поранених та підтримку їхнім родинам, що є потужним мотиваційним фактором для потенційних рекрутів.

Раніше воїни Третьої штурмової показали кадри танкового бою з ворогом на Харківщині.

Крім того, українські бійці успішно відпрацювали по техніці та живій силі ворога на Харківщині.

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03:08 Нехай пробує закінчити війну за добу — посол РФ про план Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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