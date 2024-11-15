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Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

15 ноября 2024 г. 3:47

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
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21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

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18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

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18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

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Командир Второго штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук подчеркнул необходимость реформирования Вооруженных сил Украины для эффективного функционирования рекрутинговых центров. Он подчеркнул, что успешный рекрутинг возможен только при комплексном подходе и надлежащей организации подразделений.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Что нужно изменить в рекрутинге

https://t.me/novynylive/127961

По словам Кухарчука, положительный опыт других подразделений, в частности Третьей штурмовой бригады, демонстрирует, что истории об успехах и заботе о бойцах мотивируют людей вступать в ряды ВСУ. Однако в некоторых подразделениях отсутствие положительных примеров и внимания потребностей военнослужащих негативно влияет на мотивацию потенциальных рекрутов.

Кухарчук отметил, что для эффективного рекрутинга необходимо, чтобы подразделения демонстрировали результаты на поле боя и заботу о своих бойцах. Например, патронатная служба "Ангелы Азову" обеспечивает комплексную реабилитацию раненых и поддержку их семей, что является мощным мотивационным фактором для потенциальных рекрутов.

Ранее воины Третьей штурмовой показали кадры танкового боя с врагом в Харьковской области.

Кроме того, украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага Харьковщины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
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21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

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18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

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18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

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11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам