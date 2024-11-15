Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Командир Второго штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук подчеркнул необходимость реформирования Вооруженных сил Украины для эффективного функционирования рекрутинговых центров. Он подчеркнул, что успешный рекрутинг возможен только при комплексном подходе и надлежащей организации подразделений.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Что нужно изменить в рекрутинге

По словам Кухарчука, положительный опыт других подразделений, в частности Третьей штурмовой бригады, демонстрирует, что истории об успехах и заботе о бойцах мотивируют людей вступать в ряды ВСУ. Однако в некоторых подразделениях отсутствие положительных примеров и внимания потребностей военнослужащих негативно влияет на мотивацию потенциальных рекрутов.

Кухарчук отметил, что для эффективного рекрутинга необходимо, чтобы подразделения демонстрировали результаты на поле боя и заботу о своих бойцах. Например, патронатная служба "Ангелы Азову" обеспечивает комплексную реабилитацию раненых и поддержку их семей, что является мощным мотивационным фактором для потенциальных рекрутов.

Ранее воины Третьей штурмовой показали кадры танкового боя с врагом в Харьковской области.

Кроме того, украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага Харьковщины.