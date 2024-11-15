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В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

15 ноября 2024 г. 4:30

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Более сотни заключенных присоединились к рядам Третьей отдельной штурмовой бригады. Из этих новобранцев сформировали батальон.

Об этом в четверг, 14 ноября, в эфире Вечір.LIVE сообщил командир Второго штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Что говорит комбат о мобилизованных заключенных

Военнослужащий отметил, что люди, прошедшие тюрьму, в отличие от обычных гражданских уже имеют понимание структуры, иерархии, выполнения приказов и необходимости бороться за свое право быть частью коллектива.

Также Кухарчук добавил, что за шевроном Третьей штурмовой бригады прячутся кровь, пот, слезы, много тяжелого труда и усилий.

"Находясь в нашем подразделении, нужно этот авторитет постоянно поддерживать, поэтому заключенным, которые к нам приходят, не нужно лишний раз это объяснять", — сказал комбат.

Ранее Дмитрий Кухарчук заявил, что для эффективного функционирования рекрутинговых центров следует реформировать ВСУ. По его мнению, рекрутинг может быть успешен только при условии комплексного подхода и надлежащей организации подразделений.

Напомним, экс-глава "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин объяснил, как рекрутинговые центры влияют на мобилизационный процесс. Он считает, что эффективная мобилизация будет лишь в случае интегрирования рекрутинга и военного призыва в единую систему.

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21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

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