Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що наразі Комітет Верховної Ради з національної безпеки розглядає 2105-у правку законопроєкту про мобілізацію. Він припускає, що робота над документом не завершиться на цьому тижні.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Процес розгляду мобілізаційного законопрокту

"Вчора не відбулося засідання. Зараз Комітет на 2105 правці, це трішки менше ніж половина. Тому, я сумніваюсь, що на цьому тижні ми завершимо роботу", — сказав Гончаренко, говорячи про процес розгляду мобілізаційного законопроєкту.

Він додав, що 2105 стосується надання відстрочки особам, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації.