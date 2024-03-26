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Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

26 березня 2024 р. 12:04

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Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що наразі Комітет Верховної Ради з національної безпеки розглядає 2105-у правку законопроєкту про мобілізацію. Він припускає, що робота над документом не завершиться на цьому тижні. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Процес розгляду мобілізаційного законопрокту

"Вчора не відбулося засідання. Зараз Комітет на 2105 правці, це трішки менше ніж половина. Тому, я сумніваюсь, що на цьому тижні ми завершимо роботу", — сказав Гончаренко, говорячи про процес розгляду мобілізаційного законопроєкту. 

Він додав, що 2105 стосується надання відстрочки особам, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше юристка розповіла, що змінить прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації. 

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