Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сейчас Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рассматривает 2105-ю правку законопроекта о мобилизации. Он предполагает, что работа над документом не завершится на этой неделе.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Процесс рассмотрения мобилизационного законопроекта

"Вчера не состоялось заседание. Сейчас Комитет на 2105 правке, это чуть меньше половины. Поэтому, я сомневаюсь, что на этой неделе мы завершим работу", — сказал Гончаренко, говоря о процессе рассмотрения мобилизационного законопроекта.

Он добавил, что 2105 касается предоставления отсрочки лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью.

Напомним, ранее юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко ответил, каким в парламенте видят вопрос демобилизации.