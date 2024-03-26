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Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

26 марта 2024 г. 12:04

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сейчас Комитет Верховной Рады по национальной безопасности рассматривает 2105-ю правку законопроекта о мобилизации. Он предполагает, что работа над документом не завершится на этой неделе.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Процесс рассмотрения мобилизационного законопроекта

"Вчера не состоялось заседание. Сейчас Комитет на 2105 правке, это чуть меньше половины. Поэтому, я сомневаюсь, что на этой неделе мы завершим работу", — сказал Гончаренко, говоря о процессе рассмотрения мобилизационного законопроекта.

Он добавил, что 2105 касается предоставления отсрочки лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью.

Напомним, ранее юрист рассказала, что изменит принятие законопроекта о мобилизации.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко ответил, каким в парламенте видят вопрос демобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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