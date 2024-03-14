Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію можуть повернути. Наразі ця пропозиція виключена із документу

Про це Роман Бабій розповів в ефірі Новини.LIVE у четвер, 14 березня.

Обмеження керування авто для ухилянтів

За словами Бабія, комітет попередньо пропонував залишити цей пункт.

"Ймовірний варіант, що це повернеться. Комітет може переглянути своє рішення, але для цього потрібні 2/3 голосів, щоб змінити рішення", — наголосив нардеп.

Бабій зазначив, що арешт рахунків, ймовірніше, не підтримають, а заборона виїзду за кордон вже й так діє.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого, пропонується введення обмежень щодо ухилянтів, зокрема заборона керувати транспортними засобами.

Також народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що обмеження ухилянтів у керуванні авто можуть залишити. За його словами, ця правка повинна бути в Кодексі України про адміністративні правопорушення.