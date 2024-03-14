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Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

14 березня 2024 р. 10:17

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22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

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22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

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20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

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Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію можуть повернути. Наразі ця пропозиція виключена із документу

Про це Роман Бабій розповів в ефірі Новини.LIVE у четвер, 14 березня.

Обмеження керування авто для ухилянтів

За словами Бабія, комітет попередньо пропонував залишити цей пункт. 

"Ймовірний варіант, що це повернеться. Комітет може переглянути своє рішення, але для цього потрібні 2/3 голосів, щоб змінити рішення", — наголосив нардеп.

Бабій зазначив, що арешт рахунків, ймовірніше, не підтримають, а заборона виїзду за кордон вже й так діє.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого, пропонується введення обмежень щодо ухилянтів, зокрема заборона керувати транспортними засобами.

Також народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що обмеження ухилянтів у керуванні авто можуть залишити. За його словами, ця правка повинна бути в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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10:19 Як Україна бореться з дезінформацією РФ в Африці — МЗС

10:16 Перевірки бізнесу — до кого податківці прийдуть у першу чергу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

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22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

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22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

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22:02 Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

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20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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