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Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

13 березня 2024 р. 17:22

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17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

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15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:08 Військовий розповів, що потрібно бійцям ЗСУ на передовій

Text

08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024
Text

21:12 Падіння довіри до Верховної Ради і що буде з мобілізацією — Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE

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20:30 Хто з країн НАТО готовий ввести війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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В Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого, пропонується введення обмежень щодо ухилянтів, зокрема, заборона керувати транспортними засобами.

Яким чином це діятиме розповів народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Обмеження щодо ухилянтів

Як відомо, в Україні почастішали випадки переоформлення транспортних засобів на жінок через побоювання щодо позбавлення прав на автомобіль. 

Федієнко розповів, що із нового законопроєкту про мобілізацію прибрали все, що стосується відповідних механізмів, які порушували права громадян.

"Щодо автомобілів — Комітет це не прибрав, але вчора була підтримана правка щодо механізмів притягнення до відповідальності", — сказав він.

За словами нардепа, такі обмеження стосуватимуться саме прав керування, а не майнових.

Він припустив, що це працюватиме так: якщо чоловік отримав повістку, але ухиляється від військового обліку, ТЦК подасть його як ухилянта.

Далі по базі поліції перевірятимуть, чи є у чоловіка водійське посвідчення і воно буде позначене, як документ ухилянта. Таким чином військовозобов'язаному буде заборонено керувати автівкою.

Потім у разі зупинення поліцією правоохоронці будуть перевіряти посвідчення в базі і побачить, що документ є недійсним.

На думку Федієнка, далі можливо будуть якісь адміністративні дії.

"Зараз комітет якраз перегляне, чи буде ця норма далі працювати взагалі. Бо можна її залишити, але механізми виконання відсутні", — додав він.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Раді виключили можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних. 

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16:58 Львівські вогнеборці врятували з пожежі дорослих та дитину

16:55 Ексначальник одеського ДСНС отримав нагороду від росіян

16:53 Шуфричу продовжили запобіжний захід — на який термін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 У Челсі обрали футболістів, які будуть продані

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14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

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13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

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12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:12 Хто з українців точно отримає бронь від мобілізації — ефір Новини.LIVE

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