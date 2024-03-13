Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

В Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого, пропонується введення обмежень щодо ухилянтів, зокрема, заборона керувати транспортними засобами.

Яким чином це діятиме розповів народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Обмеження щодо ухилянтів

Як відомо, в Україні почастішали випадки переоформлення транспортних засобів на жінок через побоювання щодо позбавлення прав на автомобіль.

Федієнко розповів, що із нового законопроєкту про мобілізацію прибрали все, що стосується відповідних механізмів, які порушували права громадян.

"Щодо автомобілів — Комітет це не прибрав, але вчора була підтримана правка щодо механізмів притягнення до відповідальності", — сказав він.

За словами нардепа, такі обмеження стосуватимуться саме прав керування, а не майнових.

Він припустив, що це працюватиме так: якщо чоловік отримав повістку, але ухиляється від військового обліку, ТЦК подасть його як ухилянта.

Далі по базі поліції перевірятимуть, чи є у чоловіка водійське посвідчення і воно буде позначене, як документ ухилянта. Таким чином військовозобов'язаному буде заборонено керувати автівкою.

Потім у разі зупинення поліцією правоохоронці будуть перевіряти посвідчення в базі і побачить, що документ є недійсним.

На думку Федієнка, далі можливо будуть якісь адміністративні дії.

"Зараз комітет якраз перегляне, чи буде ця норма далі працювати взагалі. Бо можна її залишити, але механізми виконання відсутні", — додав він.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Раді виключили можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.