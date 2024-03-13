Ограничение на управление автомобилями для уклонистов — Федиенко рассказал, как это будет работать

В Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего предлагается введение ограничений к уклонистам, в частности, запрет на управление транспортными средствами.

Как это будет действовать рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Ограничения для уклонистов

Как известно, в Украине участились случаи переоформления транспортных средств на женщин из-за опасений лишения прав на автомобиль.

Федиенко рассказал, что из нового законопроекта о мобилизации убрали все, что касается соответствующих механизмов, нарушающих права граждан.

"По повожу автомобилей — Комитет это не убрал, но вчера была поддержана правка относительно механизмов привлечения к ответственности", — сказал он.

По словам нардепа, такие ограничения будут касаться именно прав управления, а не имущественных.

Он предположил, что это будет работать так: если мужчина получил повестку, но уклоняется от военного учета, ТЦК подаст его как уклониста.

Далее по базе полиции будут проверять, есть ли у мужчины водительское удостоверение и оно будет обозначено как документ уклониста. Таким образом, военнообязанному будет запрещено управлять автомобилем.

Потом в случае остановки полицией правоохранители будут проверять удостоверения в базе и увидят, что документ недействителен.

По мнению Федиенко, дальше, возможно, будут какие-то административные действия.

"Сейчас комитет как раз пересмотрит, будет ли эта норма дальше работать вообще. Потому что можно ее оставить, но механизмы выполнения отсутствуют", — добавил он.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Раде исключили возможность ущемления банковских счетов.

Также мы писали, что Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.