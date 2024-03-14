Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

Народный депутат от фракции "Разумная политика" Роман Бабий заявил, что ограничение управления авто для уклонистов в законопроекте о мобилизации могут вернуть. Сейчас это предложение исключено из документа

Об этом Роман Бабий рассказал в эфире Новини.LIVE в четверг, 14 марта.

Ограничение вождения авто для уклонистов

По словам Бабия, комитет предварительно предлагал покинуть этот пункт.

"Вероятный вариант, что это вернется. Комитет может пересмотреть свое решение, но для этого нужны 2/3 голоса, чтобы изменить решение", — подчеркнул нардеп.

Бабий отметил, что арест счетов, вероятнее всего, не поддержат, а запрет выезда за границу уже и так действует.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего предлагается введение ограничений по уклонению, в частности запрет на управление транспортными средствами.

Также народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что ограничения уклонистов в управлении авто могут оставить. По его словам, эта поправка должна быть в Кодексе Украины об административных правонарушениях.