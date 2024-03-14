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Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

14 марта 2024 г. 10:17

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09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

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22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

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22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

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20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

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Народный депутат от фракции "Разумная политика" Роман Бабий заявил, что ограничение управления авто для уклонистов в законопроекте о мобилизации могут вернуть. Сейчас это предложение исключено из документа

Об этом Роман Бабий рассказал в эфире Новини.LIVE в четверг, 14 марта.

Ограничение вождения авто для уклонистов

По словам Бабия, комитет предварительно предлагал покинуть этот пункт.

"Вероятный вариант, что это вернется. Комитет может пересмотреть свое решение, но для этого нужны 2/3 голоса, чтобы изменить решение", — подчеркнул нардеп.

Бабий отметил, что арест счетов, вероятнее всего, не поддержат, а запрет выезда за границу уже и так действует.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего предлагается введение ограничений по уклонению, в частности запрет на управление транспортными средствами.

Также народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что ограничения уклонистов в управлении авто могут оставить. По его словам, эта поправка должна быть в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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10:45 Оперативная ситуация в Черном море — существует ли угроза ракетоносителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

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