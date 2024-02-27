Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників arrow
Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

27 лютого 2024 р. 10:33

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Народний депутат від фракції "Розумна Політика" Євген Петруняк заявив, що на сьогоднішній день практично неможливо реалізувати мобілізацію чиновників. Однак, він переконаний, що військову підготовку повинні пройти усі громадяни України. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Наскільки можливо мобілізувати чиновників

"На сьогоднішній день ідея, яку озвучив пан Арахамія, на мою думку, неможливо реалізувати. Оскільки ми не можемо забезпечити  підготовку мобілізаційного резерву, який має виконувати бойові завдання", — сказав Петруняк, говорячи про можливість мобілізації чиновників. 

Однак, він переконаний в тому, що військову підготовку повинні пройти всі. 

"У приватному порядку, я думаю, що для більшості чиновників та взагалі більшість людей є можливість проходження курсів різного роду, їздити в тир стріляти", — додав нардеп. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читання за закон.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:45 Ворожий флот чергує у Чорному морі — чи є загроза ракетоносіїв

10:36 У Запоріжжі пролунав вибух — в чому причина

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

10:24 В обхід Кримського мосту — Росія будує залізницю з Маріуполя до Криму

10:22 Мобілізація заброньованих працівників — як захистити свої права, якщо повістку видали незаконно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:22 Масштабна ДТП у Києві — зіткнулися вантажівка та трамвай

10:20 Можуть залишитись без виплат — чому пенсіонерам треба з'явитися в Ощадбанк

10:15 Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка

09:58 Вибухи у Полтаві — частина споживачів залишилася без світла

09:47 На Львівщині засудили винуватця ДТП п'ятирічної давності — яке покарання обрали для порушника

10:45 Ворожий флот чергує у Чорному морі — чи є загроза ракетоносіїв

10:36 У Запоріжжі пролунав вибух — в чому причина

10:24 В обхід Кримського мосту — Росія будує залізницю з Маріуполя до Криму

10:22 Мобілізація заброньованих працівників — як захистити свої права, якщо повістку видали незаконно

10:22 Масштабна ДТП у Києві — зіткнулися вантажівка та трамвай

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:20 Можуть залишитись без виплат — чому пенсіонерам треба з'явитися в Ощадбанк

10:15 Час подорожі до кордонів Одещини — затори на міжнародних трасах на ранок вівторка

09:58 Вибухи у Полтаві — частина споживачів залишилася без світла

09:47 На Львівщині засудили винуватця ДТП п'ятирічної давності — яке покарання обрали для порушника

09:43 Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині

Новина з фото

06:40 Ціни на металобрухт у лютому — скільки коштує 1 кг нержавійної сталі в Україні

Ексклюзив

06:36 Дружба з Ахметовим, зв'язки з росіянами та сценарії війни, — інтерв'ю Дмитра Гордона

06:30 IRIS-T SLX — чи отримають ЗСУ модернізовані німецькі системи ППО

Ексклюзив

06:17 Національна стратегія доходів: як уряд планує переводити ФОПів на загальну систему оподаткування

26 лютого 2024

21:50 Два роки війни в цифрах — як змінилася економіка країни та життя українців

Новина з фото

08:00 ТОП-25 платників податків парламенту — скільки народні депутати сплачують до бюджету

06:30 Іноземці за Росію — навіщо Кремль вербує на війну африканців і непальців

06:02 Ціни на продукти в Україні — на скільки у лютому здорожчали фрукти

25 лютого 2024

06:30 Два роки війни — від чого врятували Україну і світ Збройні сили

Новина з фото

05:55 Два роки не вдома — як живуть українці в Іспанії

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

Text

11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону