Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Народний депутат від фракції "Розумна Політика" Євген Петруняк заявив, що на сьогоднішній день практично неможливо реалізувати мобілізацію чиновників. Однак, він переконаний, що військову підготовку повинні пройти усі громадяни України.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Наскільки можливо мобілізувати чиновників

"На сьогоднішній день ідея, яку озвучив пан Арахамія, на мою думку, неможливо реалізувати. Оскільки ми не можемо забезпечити підготовку мобілізаційного резерву, який має виконувати бойові завдання", — сказав Петруняк, говорячи про можливість мобілізації чиновників.

Однак, він переконаний в тому, що військову підготовку повинні пройти всі.

"У приватному порядку, я думаю, що для більшості чиновників та взагалі більшість людей є можливість проходження курсів різного роду, їздити в тир стріляти", — додав нардеп.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читання за закон.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.